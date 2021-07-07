Düzce'deki selde mahsur kalan 47 kişi kurtarıldı

Düzce'nin Cumayeri, Çilimli ve Akçakoca ilçelerinde bulunan 4 köyde gece boyu etkili olan yağış, yol çökmelerine, dere taşmalarına ve çok sayıda evi su basmasına neden oldu. Sağanak nedeniyle Kıran Deresi'nin taşması sonucu Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ve Uğurlu köylerine ulaşım sağlanan yolda göçük oluştu. AFAD İl Müdürü Ali Kartal ise AA muhabirine, 88 kişinin bölgeden tahliye edildiğini belirterek, 'Mahsur kalan 47 kişi kurtarıldı, yaklaşık 20 kişinin de bulundukları yerden kurtarılması için çalışmalar sürüyor.' dedi.