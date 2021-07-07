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Düzce'deki selde mahsur kalan 47 kişi kurtarıldı

Düzce'nin Cumayeri, Çilimli ve Akçakoca ilçelerinde bulunan 4 köyde gece boyu etkili olan yağış, yol çökmelerine, dere taşmalarına ve çok sayıda evi su basmasına neden oldu. Sağanak nedeniyle Kıran Deresi'nin taşması sonucu Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ve Uğurlu köylerine ulaşım sağlanan yolda göçük oluştu. AFAD İl Müdürü Ali Kartal ise AA muhabirine, 88 kişinin bölgeden tahliye edildiğini belirterek, 'Mahsur kalan 47 kişi kurtarıldı, yaklaşık 20 kişinin de bulundukları yerden kurtarılması için çalışmalar sürüyor.' dedi.

2021-07-07 15:27:48
Esenyurt'ta çocuk parkında dehşet

Esenyurt'ta çocuk parkında dehşet

Olay dün akşam saatlerinde Esenyurt Yenikent Mahallesi'nde bulunan bir çocuk parkında meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim A. ile bir kişi parkta tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın ardından çılgına dönen adam, bir zücaciye dükkanına girerek kurban kesimlerinde kullanılan bıçağı çaldı. Parkta oturan İbrahim A.'nın yanına dönen şüpheli, genç adamı göğüs ve karın bölgesinden bıçaklayarak kaçtı. Kanlar içinde yerde kalan İbrahim A.'ya çevredeki vatandaşlar müdahale ederken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yapılan müdahalenin ardından İbrahim A., ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kooperatif genel kurulunda yumruklu kavga

Kooperatif genel kurulunda yumruklu kavga

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi 68’inci Olağan Genel Kurulu, Kadir Has Stadyumu'nda yapıldı. Mevcut Başkan Hüseyin Akay ve Vedat Ali Özışık'ın yarıştığı genel kurulda oy kullanmak isteyen çiftçiler, seçimin yapıldığı stadyumun çevresinde toplandı. Burada taraflar arasında laf atma meselesi nedeniyle çıkan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga, polis ve özel güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle son buldu.
Erzurum'da cami inşaatında çökme; 3 yaralı

Erzurum'da cami inşaatında çökme; 3 yaralı

Erzurum'un Oltu ilçesinde, yapımı devam eden caminin kubbesine beton atımı sırasında çökme meydana geldi. Enkaz altında kalan 3 işçi, ekipler ve çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye götürüldü. Olay, Yasin Haşimoğlu Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında Fatih Cami inşaatında meydana geldi. Bin kişilik ve iki katlı caminin kubbesine beton atılması sırasında çökme meydana geldi. Harç ve tahta kalıpların altında kalan işçileri kurtarmak için diğer işçiler, mahalle halkı, polis ve itfaiye erleri zamanla yarıştı.
Sadakataşı Derneği bu sene kurban çalışmalarını ‘‘Paylaşınca Hisseni Yeryüzü Bayram Yeri’’ çağrısıyla gerçekleştiriyor

Sadakataşı Derneği bu sene kurban çalışmalarını ‘‘Paylaşınca Hisseni Yeryüzü Bayram Yeri’’ çağrısıyla gerçekleştiriyor

Sadakataşı Derneği bu sene kurban çalışmalarını ‘‘Paylaşınca Hisseni Yeryüzü Bayram Yeri’’ çağrısıyla başta Türkiye olmak üzere 32 ülkede gerçekleştiriyor. Dernek, çocukların kurban ibadetinin ne anlama geldiğini, paylaşmayı ve yardımlaşmanın ne olduğunu daha iyi idrak edebilmeleri için bir animasyon filmi yayınlandı.
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