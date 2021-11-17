DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Dilipak aleyhine açılan hakaret davasına devam edildi
Pentagon’dan TSK hakkında açıklama
Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi gerçeği itiraf etti!
Türkiye’de bir ilk! Vapurda bisikletli yolcuya 5 kuruş uygulaması başladı
2021 Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) yedek aday yerleştirme sonuçları açıklandı!
Türkiye'de 23 bin 867 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Bakan Çavuşoğlu'ndan Macron'a: Haddine değil
Doğu Ekspresi turları başladı mı, 2021 sefer saati ve ücreti belli oldu mu?
Türkiye-İspanya ortak bildirisi yayımlandı! Doğu Akdeniz ve Libya süreci
Oyun dünyasının ‘Oskar’ adayları açıklandı… İşte The Game Awards 2021 listesi
Kongre baskınında tanındı; 41 ay hapis cezasına çarptırıldı
AB yetkilisi Borrell: Batı kaybediyor; yeni dünyayı kim yönetecek?
Malcolm X suikastı: 2 sanık hakkındaki suçlamalar yarın düşürülecek
Necmettin Batırel: Dövize bulaşmayın
Terör örgütü üyeliğinden aranan Suriyeli şarkıcı yakalandı

Düzce'deki deprem anından görüntüler

Düzce'de, Richter ölçeğine göre, saat 15.40'ta meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 15:57'de 4.3 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi. Sarsıntı, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Bursa'da da hissedildi.

2021-11-17 22:29:09

Düzce'de bazı vatandaşlar depremin ardından evlerine giremiyor

Düzce'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından bazı vatandaşlar, yaşadıkları korku nedeniyle evlerine giremiyor.

thumbs_b_c_c2b68af453b3ae861bb387ab32f09beb

Merkez Cedidiye ve Azmimilli mahallelerinde ikamet eden bazı vatandaşlar, depremin ardından sokağa çıktı. Azmimilli Mahallesi Muhtarı Hakan Altındağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

12 Kasım 1999 Düzce Depremi'ni de yaşadıklarını dile getiren Altındağ, tedbir amaçlı evlere girmediklerini söyledi. Altındağ, vatandaşları sakinliklerini korumaya ve dikkatli olmaya çağırdı.

"Herhangi olumsuz bir durum söz konusu değil"

Düzce Valisi Cevdet Atay, kentte meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremle ilgili kendilerine ulaşan olumsuz bir durum olmadığını, korkuyla hastaneye başvuran 12-13 kişinin ayakta tedavilerinin yapıldığını bildirdi. Atay, Kent Meydanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, depremin hissedildiği Düzce ve çevre illere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

2021_11_duzce2

Herhangi bir can kaybının ve yıkılan binanın söz konusu olmadığını belirten Atay, "Hem sahadaki arkadaşlarımızın tespitleri hem de taramalarımızın neticesinde bize ulaşan herhangi olumsuz bir durum söz konusu değildir. Korku ve panik nedeniyle hastaneye başvuran 12-13 kişinin ayakta tedavileri gerçekleştirilmiştir. Sahadaki tespit ve tarama çalışmalarımız en ücra köyler olmak üzere devam etmektedir. Tüm Düzce'mize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Halkımızı sakinliklerini korumaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Tüm arkadaşlarımız hazırlıklı, sahada görevinin başında"

Vali Atay, 12 Kasım 1999 Depremi'nin 22. yılında 5 gün önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla anma programı düzenlendiğini anımsatarak, şöyle konuştu:

"Bunun ne kadar önemli olduğunu, yapılan programların ne kadar önemli olduğunu gördük. Tüm arkadaşlarımız hazırlıklı, sahada görevinin başında. En son ilimizde kurulan yerel destek ekipleri de hazır. Allah'a hamd olsun olumsuz bir şey söz konusu değil. İki büyük depremden sonra deprem anlamında bilinçliyiz. Yatay mimari anlamında da şanslıyız." ifadelerini kullandı. Atay, konuşmasının ardından esnafa ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sağlık Bakanı Koca'dan Düzce'deki depreme ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Düzce'deki depremde yaralanma ve can kaybının olmadığını, 14 panikatak ve 5 travma tanılı hastaya sağlık hizmeti sunulduğunu bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Düzce'de meydana gelen 5 şiddetindeki depremde yaralanma ve can kaybı olmadığını belirtti.

Deprem sebebiyle 14 panikatak ve 5 travma tanılı hastaya sağlık hizmeti sunulduğunu kaydeden Koca, "Toplam 38 personelden oluşan 112 Acil Yardım ve UMKE timleri bölgede görev başında. Düzce'ye ve Türkiye'ye geçmiş olsun." ifadelerini kullandı. AA

Spiderman No Way Home çıktı mı? Spiderman No Way Home konusu ne? Spiderman No Way Home

Spiderman No Way Home çıktı mı? Spiderman No Way Home konusu ne? Spiderman No Way Home

Spiderman No Way Home yani Örümcek Adam Eve dönüş Yok filminin çıkış tarihi belli oldu mu? Spiderman No Way Home çıktı mı? Spiderman No Way Home konusu ne? Spiderman No Way Home nerede yayınlanacak? Spiderman No Way Home hayranları bu soruları internette sık sık aramaya başladı. Spiderman No Way Home hakkında merak edilen bilgiler haberimizde...
Karıncalar köprü yapıp arı kovanını bastı

Karıncalar köprü yapıp arı kovanını bastı

Karınca sürüsünün bal dolu arı kovanına çatıdan aşağı sarkarken kullandıkları 'yol' görenleri şaşırttı. Kovana girmek için birbirlerine tutunup 'köprü' kurdukları görülen karıca sürüsü, tavanda asılı bulunan kovanı bastı
Miçotakis'e 'yalan söylüyorsun' demişti, ülkeyi terk edecek

Miçotakis'e 'yalan söylüyorsun' demişti, ülkeyi terk edecek

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i basın toplantısında 'yalan söylemekle' suçlayan Hollandalı gazeteci Ingeborg Beugel, aldığı tehditler sebebiyle Yunanistan'dan ayrılmayı düşündüğünü açıkladı.
5 ölümlü öğrenci servisi kazasının görüntüleri ortaya çıktı

5 ölümlü öğrenci servisi kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 4’ü öğrenci 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 17 kişinin ise yaralandığı öğrenci servisi midibüsü kazası ile ilgili güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.
Görüş Bildir Bizimle Paylaş