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Düzce Belediye Başkanı istifa etti

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş görevinden istifa etti.

Düzce Belediye Başkanı istifa etti
02.10.2017 11:40:27

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş yayınladığı yazılı açıklama ile belediye başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş istifası ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Uzun yıllardan beri Düzce'ye ve Düzceli hemşehrilerime en güzel hizmetleri verebilmek için çalıştım. Yaptığım hizmetler ortadadır. Ne yazık ki, biz Düzce'ye ve Düzcelilere hizmet etmek için gece gündüz çalışırken, birileri de beni ve benim üzerimden gönül verdiğim partimi yıpratmak için her türlü yalan, dedikodu ve iftiraları üretmekle meşgul oldular.

Şahsım ve yakınlarımla ilgili yürütülen bu çirkin kampanyanın partime ve kutsal davamıza daha fazla zarar vermemesi için, büyük bir heyecan ve istekle yürütmekte olduğum Belediye Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Bilinmesini isterim ki; şahsıma, aileme, Düzcemiz'e, partimize ve davamıza zarar veren bu çirkin iftira ve karalama kampanyalarını yürütenlerle hem hukuk önünde, hem de mahşer gününde hesaplaşacağım. Yine bilinmesini isterim ki, bu günden sonra canımdan aziz bildiğim ve gönülden bağlı olduğum yüce davama ve partime bağlılığım hangi düzeyde olursa olsun, her zamankinden daha üst seviyede artarak devam edecektir. Saygıdeğer dava kardeşlerime, mesai arkadaşlarıma, meclis üyelerimize ve sevgili Düzce halkına sonsuz sevgi ve saygılarımla."


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