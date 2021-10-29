Duş alırken soğuk ve sıcak suyun faydaları nelerdir? Banyo yaparken kimimiz soğuk suyla duş alırız kimimiz sıcak suyla duş alırız. Peki bu soğuk su ve sıcak suyun faydaları nelerdir? Detayları sizin için hazırladık; 29.10.2021 13:54:26 Soğuk suyun faydaları 1 1: Üşümeyi önler 2 2: Cildi sıkılaştırır. 3 3: Stresi azaltır rahatlama sağlar. 4 4: Bağşıklık sistemini uyarır. 5 5: Metabolizmayı hızlandırır. 6 Sıcak suyun faydaları 7 1: Kızarıkları azaltır. 8 2: Baş ağrısını azaltır. 9 3: Kasları rahatlatır. 10 4: Burun tıkanıklığını giderir. 11 5: Gözenekleri açar cildi temizler. 12 13