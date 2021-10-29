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Duş alırken soğuk ve sıcak suyun faydaları nelerdir?

Banyo yaparken kimimiz soğuk suyla duş alırız kimimiz sıcak suyla duş alırız. Peki bu soğuk su ve sıcak suyun faydaları nelerdir? Detayları sizin için hazırladık;

Duş alırken soğuk ve sıcak suyun faydaları nelerdir?
29.10.2021 13:54:26
Duş alırken soğuk ve sıcak suyun faydaları nelerdir?

Soğuk suyun faydaları

1
Duş alırken soğuk ve sıcak suyun faydaları nelerdir?

1: Üşümeyi önler

2
Duş alırken soğuk ve sıcak suyun faydaları nelerdir?

2: Cildi sıkılaştırır.

3
Duş alırken soğuk ve sıcak suyun faydaları nelerdir?

3: Stresi azaltır rahatlama sağlar.

4
Duş alırken soğuk ve sıcak suyun faydaları nelerdir?

4: Bağşıklık sistemini uyarır.

5
Duş alırken soğuk ve sıcak suyun faydaları nelerdir?

5: Metabolizmayı hızlandırır.

6
Duş alırken soğuk ve sıcak suyun faydaları nelerdir?

Sıcak suyun faydaları

7
Duş alırken soğuk ve sıcak suyun faydaları nelerdir?

1: Kızarıkları azaltır.

8
Duş alırken soğuk ve sıcak suyun faydaları nelerdir?

2: Baş ağrısını azaltır.

9
Duş alırken soğuk ve sıcak suyun faydaları nelerdir?

3: Kasları rahatlatır.

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Duş alırken soğuk ve sıcak suyun faydaları nelerdir?

4: Burun tıkanıklığını giderir.

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Duş alırken soğuk ve sıcak suyun faydaları nelerdir?

5: Gözenekleri açar cildi temizler.

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Duş alırken soğuk ve sıcak suyun faydaları nelerdir?
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