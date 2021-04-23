Dünyayı yönetmeye kalkan tarikatlar

Siz dünyayı sadece siyasilerin yönettiğini mi sanıyorsunuz? Dünyada öyle tarikatlar var ki misyonları ve temsilcileriyle tüm gücü elinde tutmaktalar

İngiltere'den Fransa'ya, Japonya'dan İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar yayılan tarikatlar tarihi süreç içerisinde dini motiflerle temel kazanırken dünya genelindeki siyasal beklenti ve amaçlarıyla da gündemdeler.

Bu tarikatların birçoğu döneminde kapandı ya da ilgili devletler eliyle yok edildiler ama uzantıları bu gün de etkinliğini sürdürmekte.

Uluslararası ilişkiler uzmanlarının yorumlarında bu tarikatların sadece kendi cemaatlerini değil siyasileri de kontrol altında tuttuklarına yer veriliyor.

Birbirinden ilginç ritüellere sahip bu tarikatlar "gayelerine göre" şiddete başvurmaktan da geri kalmıyorlar.

İşte dünyanın en bilinen ve etki alanı en yaygın tarikatlarından bazıları:

Masonluk ve masonik işaretler

Mason kelimesi taş ustası anlamına geliyor. Başlangıçta mason loncaları gerçekten masonlardan, yani taş ustalarından oluşurken sonra nedeni bilinmeyen şekilde, taş ustası olmayan bir kaç kişi bu loncalara girdi ve bu akımla birlikte oluşan yeni gruba "Hür ve kabul edilmiş mason" adı verildi. Masonluk, başlangıcının resmi olarak 16'ncı yüzyılın sonu ve 17'nci yüzyılın başlarına dayandığı düşünülen bir çeşit ‘Kardeşlik' organizasyonu. Masonlukta semboller, Masonik ilkeleri daha iyi anlatmak ritüellerin içerdiği aşamaları ve öğütleri belleklere iyice yerleştirmek bunların uzun ömürlü olmalarını sağlamak için kullanılırlar. Masonlukta sır olarak nitelendirilen şeylerin başında Masonik işaretler, sözcükler ve simgelere verilen anlamlar gelir.

İlluminati'nin "kabalacısı"

1776 yılında Almanya'nın Münih kentinde, Adam Weishaupt isimli Kabbalacı bir hukuk profesörü ve Baron von Knigge önderliğinde kurulan gizli bir topluluk. Aydınlanmış Olanlar anlamına gelmektedir. Topluluğun kuruluş amacı cehaletle, baskıcılıkla ve kilisenin dogmalarıyla mücadele etmek. Kilisenin düşünce tarzına ve dayatmalarını reddeden Galileo Galilei, bir topluluk kurarak bu dogmalarla mücadele etmek ve parlak gençleri ve aşırı derecede zeki insanları bünyesinde toplayarak onlara özgürlüğün, hür düşüncenin ve aydınlanmanın faziletlerini aşılamak istiyor. 1774 yılında Mason olan Weishaupt,11 arkadaşıyla beraber 1776 yılında Illuminati'nin temelini attı.



Trilateral Komisyon'un "teknik adamları"

1973'te David Rockefeller, Henry Kissenger ve Zbigniew Brzezinski tarafından kurulan gizli bir örgüt.

Tohumları ABD'de atılan ‘Yeni dünya düzeni' fikrini tüm dünyaya yani Kuzey Amerika, Avrupa ve Japonya'ya daha iyi yayabilmek için oluşturulmuştur. Brzezinski 1973-1976 arasında başkanlığını yapmıştır. Tarikatın simgesi şu şekildedir: Bir kürenin üç yanından üç üçgen uzayarak kürenin ortasında buluşurlar ama birleşmemişlerdir. Bunları birleştirdiğiniz taktirde tek bir büyük üçgen meydana çıkar. Her bir üçgen trilateralin üç bölgesini simgeler. Üçgenler muhtemelen piramiti simgelemektedir. Büyük üçgen de büyük piramittir. Büyük piramitin birleşmemiş olması, tek dünya devletinin henüz kurulmamış olduğunu gösteriyor olabilir.

Opus Dei ve elitist ekip

2 Ekim 1928'de Madrid'te sıradan bir papaz olan Jose Maria Escriva de Balaguery Albas tarafından kurulan 79 yıllık İspanyol asıllı bir örgüt. Katolikliğe sadık, laik iş ve meslek sahiplerini biraraya getirerek Papa'ya Vatikan dışında destek olacak varlıklı ve iyi eğitim görmüş elit bir kadroyu oluşturmak amacı ile kurulan bu örgüt günümüzde Vatikan'da en etkili laik kurum.Opus Dei'nin tüm üyeleri Katolik meslek sahiplerinden oluşmaktadır. Bunun yanında her ülkede de örgütten sorumlu bir Kardinal bulunmaktadır. Onlara göre Papa'nın kimliği, Kilise'nin de, Papalık Makamı'nın da üstündedir.15 üniversitesi, 97 teknik okulu, 36 ilköğretim okulu var.

Kuru kafa ve kemik tarikatı "mevki" peşinde

New Haven'deki Yale Üniversitesi'nde 1832 yılında William H.Russel'in öncülüğünde bir grup Yale'li öğrenci tarafından kuruldu.Kuru Kafa ve Kemikler Tarikatı, Yale'nin diğer gizli örgütleri (Ferman ve Anahtar, Kitap ve Yılan, Kurt Başı, Eliyahu ve Berzelius) arasında en eski ve en itibarlı olanıdır. Bu üniversitenin son sınıf öğrencilerinden, her dönem sadece 15 kişi seçen bu örgüte girebiliyor.En büyük hedefi, Yeni Dünya Düzeni'nin gerçekleştirilmesidir. Tarikata katılanlar, ‘Yeni Dünya Düzeni' ana hedefi esas alınarak eğitilirler. 1898 yılına kadar ABD yönetimi üzerinde sadece kısmi bir etkisi olan Kuru Kafa ve Kemik Tarikatı, dünyanın en zengin ve en saygın insanlarını dünyanın en önemli mevkilerine yerleştirme çabası taşıdığı da belli çevrelerce söylenmektedir.

Bohemian Kulübü'nden "sözde etkinlikler"

1872'de kurulan bir örgüttür. ABD'nin batı yakasındaki elitleri bu topluluğun üyesidir. Cumhuriyetçi başkan ve başkan adaylarının tümü bu topluluğun üyesi.Faliyetleri son derece gizli olan topluluğun özel vadisine giriş ABD devlet guçleri tarafından engellenmektedir. Merkezdeki çiftlik aynı anda yüzlerce kişinin hafta sonu toplantılarına katılabileceği niteliktedir. ABD'nin hemen her eyaletinde tapınakları vardır. Sembolleri baykuş. Bohemian Grove hem çok zengin hem de en kilit noktalardaki elitlerin oluşturduğu daha üst ve çok daha gizli bir seçkin kulübüdür. Bine yakın ABD eliti sürekli olarak hafta sonu California'da veya diğer eyaletlerdeki çiftiklerde toplanıp törenler yapıyorlar ve gizli ritüeller uygulanıyor.

ALEF ve "yüce gerçek"

Japonya'daki Aum olan eski adıyla bilinen Alef (Yüce gerçek), dünyanın en fanatik ve en tehlikeli tarikatı.Üçüncü Dünya Savaşını başlatmayı amaçlayan Alef, Tokyo'da 1995'te metrolara Sarin gazı ile düzenlediği saldırdırıda 12 kişi öldü, 5 bin 500 kişi ise zehirlendi.15 kişinin öldüğü başka suçlardan da mahkum olan tarikat lideri Şoko Asahara (54) 2009 yılında idam edildi.İki bin üyesi olduğu söylenen ve istihbarat tarafından gözetlenen Alef, Avrupa Birliği tarafından terör örgütü olarak tanımlandı.

Boka Haram "haram işliyor"

Kuzey Nijerya'da şeriat adına insanları kaçırarak ve öldürerek dehşet saçıyor.

2009 yılından beri 6 bin kişinin ölümünden sorumlu olan ve “Batılı tarzda eğitim yasaktır” anlamına gelen Boko Haram tarikatı son olarak kuzeydeki Chibok kentinde bulunan yatılı bir kız okulundan 150 kadar öğrenciyi kaçırdı.ABD başkanı Barack Obama terör örgütünü baş düşman olarak tanımladı.

Ku Klux Klan Örgütü ile gelen "ırkçılık"

24 Aralık 1865 ABD'de Tennessee'de kurulan siyahi karşıtı ırkçı gizli örgüttür. Kurucuları; Büyük Büyücü olarak bilinen Nathan Bedford Forrest, YüzbaşıJohn C. Lester, Binbaşı James R. Crowe, John D. Kennedy, Calvin Jones, Richard R. Reed, Frank O. McCord'dır.Ku Klux Klan örgütü Amerikan İç Savaşı sonrasında siyahilerin kazanmaya

başladığı haklara, özgürlüklere ve siyah ırk-beyaz ırk eşitliğine karşı çıkmıştır. Amaçlarına ulaşmak için şiddet ve teröre başvurmuşlardır. Örgüt iki defa dağılmasına rağmen 1950 ve 1960'larda tekrar canlanmıştır. Günümüzde bazı bölgelerde sadece yerel bazda faaliyet göstermektedir.

Gül - Haçlılar Örgütü'nün "sapkın" sonu

16. yüzyılda Avrupa'da kurulan ezoterik bir örgüt. Adı, gül ve haçtan oluşan en önemli simgelerinden türetilmiştir.

Anglia"da bulunan "Societas Rosicruciana"nın üyesi olan Hargrave Jennings, bu rit ve gizemlerin temelde cinsel nitelikli olduklarını vurgulamak için elinden geleni yapmıştır. Gül-Haç felsefesinin dayanağının Tantrik seks olduğu konusunu sürekli işleyen Jennings, bir mason simgesi olan Süleyman Mührünün iç içe geçmiş erkek ve kadın üçgenler biçiminde yaşamı simgelediğini açıklıkla belirtmiştir.Kurucusu Christian Rosenkreuz olarak bilinmektedir.Fakat bazıları örgütün eski Mısır'da filizlendiğini ve Platon, İsa ve İskenderiyeli Philo gibi, sıra dışı din ve felsefe önderlerinin de örgüte üye olduklarını ileri sürerler. Ancak, örgütün tarihini 16. yüzyıldan daha eskiye dayandıracak hiçbir kanıt mevcut değil.Örgüt 1630'da Malineler konseyi tarafından sihirbazlık ve dinsel sapkınlık suçlamasıyla kapatıldı.

Majestic 12 Örgütü ve "uzay saplantısı"

ABD Başkanı Harry S. Truman tarafından 1947 yılında, bilim adamları, askerler ve devlet yetkililerinden oluşturulan 12 üyeli bir gizli örgüttür. Amaçları, Roswell olaylarını ve görüldüğü söylenen Uçan daireleri (UFO) araştırmaktı.

Majestic 12 örgütü, FBI birimi ile çok gizli olarak yürütülen çalışmalarda Dallas eyaletinde ortaya çıkan UFO ları ve daha başka yerlerde "gerçektir!" olarak belgelenen uzaylı olaylarını ABD başkanına rapor olarak sunmuşlardır. Bu belgeler 1982 yılına kadar halktan gizlenmiştir.

Tapınak Şövalyeleri; "Haçlı" kalıntısı

Fransız Hugues de Payen tarafından 1119'da Kudüs'te Hristiyan hacıları korumak için 9 şövalyeden oluşan grup kuruldu. Katolik Kilisesi tarafından resmi olarak 1129 yılında tanınan tarikat kısa zamanda güçlendi. En güçlü zamanlarında askerî varlıkları 20.000'i bulmuştur, fakat bunların sadece yüzde 10'u tarikata bağlı şövalyeler. Tarikatın ömrü neredeyse Haçlı Seferleri'yle eş. Beyaz renkteki eşyaları üzerindeki kırmızı haçlarıyla Tapınak Şövalyeleri zamanlarının en korkulan savaşçılarından oldular.Tarikatın başında her zaman Fransız asıllı bir şövalye bulunmuş ve Avrupa'nın belirli şehirlerinde ve ülkelerinde bu başkana bağlı birer temsilci ve temsilcilere bağlı daha küçük gruplar şeklinde örgütlendiler.1307'de tarikatın başındaki isim olan Jacques de Molay, tarikatı Hospitalierlerle birleştirmek istedi fakat bir anlaşmaya varamadılar. Papa, Fransa Kralı IV. Filip'in baskısıyla tarikatı aforoz etti ve tarikat üyeleri tutuklanarak işkence altında kabule zorlandıkları suçlamalardan dolayı idam edildiler.

Bilderberg Grubu'ndan "özel" toplantılar

İlk kurucuları arasında Hollanda Prensi Bernhard ve Polonyalı sosyolog Dr. Joseph Hieronim Retinger var. Kurucular arasında bulunan Prens Bernhard ise 1976 yılına kadar Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkelere Lockheed şirketinin askeri silah satışı ile ilişkin rüşvet skandalına adı karışana kadar komite başkanı görevine aralıksız devam etti.

Bilderberg Toplantıları, dünya çapında etkin siyasi liderlerin yanı sıra iş dünyası, basın-yayın ve akademi çevrelerinin en önde gelen uzmanlarının bir araya gelmesiyle yapılan yaklaşık 120-150 kişinin katıldığı yıllık, özel toplantılardır.

Bılderberg, birçok kaynakta Dünyanın Efendileri şeklinde tanımlanan çok uluslu bir hükümet gibidir. Bu gizli örgütün, dünyanın para akışını kontrol ettiği söylenmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.