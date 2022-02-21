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Dünyanın en yaşlı insanı iddiası! 200 yaşında...

Dünyanın en yaşlı insanı olarak rekor kırdığı iddia edilen bir adamın videosu sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

2022-02-21 15:12:31
Çok gezen mi bilir çok okuyan mı?

Çok gezen mi bilir çok okuyan mı?

Seyahat, her adımda yeni bir şeyler öğreten, nereye yapılırsa yapılsın insanın zihnini açan ve geliştiren; dünyaya, insanlara farklı bir açıdan bakmayı sağlayan bir süreçtir.
Fethiye Körfezi'nde yeni keşif: 'Rodos batığı'

Fethiye Körfezi'nde yeni keşif: 'Rodos batığı'

Türk bilim insanları, Antik Karya ve Likya'nın kesişim noktasında yer alan Fethiye Körfezi'nin derinliklerinde milattan sonra 3. yüzyıla ait Rodos gemisi batığı keşfetti.
Cübbeli Ahmet'ten 'Geççek' tepkisi: Tamamen sokak lafları

Cübbeli Ahmet'ten 'Geççek' tepkisi: Tamamen sokak lafları

Cübbeli Ahmet olarak da bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, gündeme oturan Tarkan'ın 'Geççek' şarkısını değerlendirdi.
İHH’dan Afganistan’da uyuşturucu bağımlılarının tedavisine destek

İHH’dan Afganistan’da uyuşturucu bağımlılarının tedavisine destek

Türkiye’de son 4 yılda ‘’Mahallene ve Okuluna Sahip Çık! Uyuşturucuya Hayır!’’ başlığı altında hızla yayılan uyuşturucu ve madde bağımlılığı sorununa dikkat çeken İHH İnsani Yardım Vakfı, uyuşturucuya karşı toplumda duyarlılık bilincinin geliştirilmesini yurt dışında da sürdürüyor.
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