Dünyanın en yaşlı insanı iddiası! 200 yaşında...
Dünyanın en yaşlı insanı olarak rekor kırdığı iddia edilen bir adamın videosu sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.
Dünyanın en yaşlı insanı olarak rekor kırdığı iddia edilen bir adamın videosu sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.
İHH’dan Afganistan’da uyuşturucu bağımlılarının tedavisine destek
Türkiye’de son 4 yılda ‘’Mahallene ve Okuluna Sahip Çık! Uyuşturucuya Hayır!’’ başlığı altında hızla yayılan uyuşturucu ve madde bağımlılığı sorununa dikkat çeken İHH İnsani Yardım Vakfı, uyuşturucuya karşı toplumda duyarlılık bilincinin geliştirilmesini yurt dışında da sürdürüyor.