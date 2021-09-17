Dünyanın en uzun kulaklı köpeğinden en kısa ikizlerine: Guinness Rekorlar Kitabı 2022 yayımlandı

Dünyanın en uzun boylu gencinden, en uzun kulaklı köpeğine, biribirinden ilginç insanlar ve hayvanlarla dolu Guinness Rekorlar kitabının 2022 sayısı yayımlandı. Kitaba bu yıl eklenen sıradışı rekorları kıranlar arasında kendi saçıyla 30 saniyede 60 kez ip atlayan bir kadın, dünyanın en kısa boylu vücut geliştiricisi ve bir scooter üzerinde birlikte yolculuk edebilen kedi ve köpek de yer alıyor.İşte Guinnes Rekorlar Kitabı 2022'ye damga vuranlar...