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Dünyanın en uzun koronavirüs karantinası sona erdi

Yeni tip koronavirüsün (COVID-19) yayılmasına karşı alınan tedbirler kapsamında Avustralya'nın Melbourne kentinde çeşitli aralıklarla 263 gün yürürlükte kalan 'dünyanın en uzun tam kapanması' sona erdi.

Dünyanın en uzun koronavirüs karantinası sona erdi
23.10.2021 13:13:20
Dünyanın en uzun koronavirüs karantinası sona erdi

Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, eyaletin başkenti Melbourne`da düzenlediği basın toplantısında, sona eren tam kapanma ve yeni yürürlüğe giren kısıtlamalarla ilgili açıklamada bulundu.

 

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Dünyanın en uzun koronavirüs karantinası sona erdi

Virüsün yayılmaya başladığı Mart 2020`den bu yana farklı tarihlerde 6 kez tam kapanmaya girerek toplam 263 gün kapalı kalan Melbourne`daki yasakların COVID-19 aşılama oranlarının yüzde 70`e ulaşmasıyla hafifletildiğini açıklayan Başbakan Andrews, "Bugün, aşının her iki dozunu da yaptıran yüzde 70`den fazla kişiye teşekkür etme günüdür. Bu işi bitirmek zorundayız, aşılar işe yarıyor." ifadelerini kullandı.

 
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Dünyanın en uzun koronavirüs karantinası sona erdi

Aşılama oranlarının istedikleri seviyelere çıkmasıyla eyaletin uluslararası sınırlarını 1 Kasım`dan itibaren yeniden açacaklarını belirten Andrews, eyalete gelecek çift aşılı turistlerin uçağa binmeden önce COVID-19 testinin negatif sonucunu göstermeleri durumunda 14 günlük otel karantinasına alınmayacaklarını söyledi.

 

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Dünyanın en uzun koronavirüs karantinası sona erdi

Eyalette hafifletilen yasaklar kapsamında bazı iş yerleri sosyal mesafe kurallarına riayet ederek yeniden açılırken, geceleri sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. COVID-19 aşısının iki dozunu da yaptıranların evlerde 10, açık alanlarda 15 kişiyle bir araya gelmesine izin verildi.

 
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Dünyanın en uzun koronavirüs karantinası sona erdi

Toplam 263 gün tam kapanmada kalan Melbourne, 234 gün kapanmada kalan Arjantin'in başkenti Buenos Aires'i geride bırakarak, dünyada en uzun kapanmada kalan kenti olmuştu.

 

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Dünyanın en uzun koronavirüs karantinası sona erdi

Melbourne kentinin merkez noktalarından birisi olan Federasyon Meydanı`nda gözleme karavanı çalıştıran Türklerden Nuri Yağcı, yaptığı açıklamada, tam kapanma döneminde bir hayli zorlandıklarını belirterek, "Bayağı zordu, burası merkez olduğu için işçiler yok, öğrenciler yok, turist yok bayağı zor geçti." dedi.

 
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Dünyanın en uzun koronavirüs karantinası sona erdi

Aylarca süren kapanmanın sona ermesiyle rahat bir şekilde dışarı çıkarak gözleme yemeye geldiklerini dile getiren Avustralyalı Monika Smith, "Gerçekten çok heyecanlıyız, bugün evimizden rahatça çıktık ve sadece özgürlüğün tadını çıkartıyoruz." şeklinde konuştu. Kent merkezinde yürüyüşe çıkan ve yasakların tam kalkmasa da hafifletilmesinden mutlu olduğunu anlatan Türk vatandaşlarından Savaş Sağlam, "Tabii Melbourne uzun süredir kapalıydı. Hiç olmazsa şimdi insanlar akşam 9`dan sonra evinden çıkabiliyor. İnşallah yakında daha çok açılacak." ifadelerine yer verdi.

 
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