Dünyanın en uzun aracı rekor tazeledi!

Son olarak Guinness Dünya Rekorları'nı kırdığı tescillenen aracı satın alan Michael Manning, nakliye, malzeme ve işçilik olarak 250 bin dolardan fazla mal olduğunu ve tamamlanmasının üç yılı aldığını söyledi. Manning, "Artık üretilmediği için bazı parçaları tedarik etmek zorunda kaldık" dedi. Amerikan Rüyası ilk olarak 1986 yılında Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en uzun arabası olarak kabul edildiğinde ün kazanmıştı. Şimdiye kadar hareket eden en eşsiz araçlardan biri olan limuzin, genellikle sinematik görünümler için kiralandı ve çeşitli filmlerde gösterilmişti. Araba orijinal olarak iki bölümden oluşurken dar köşeleri döndürmek için ortada bir menteşe ile birleştirildi. Araç birçok özelliğinin yanı sıra birkaç TV, buzdolabı ve telefonu kullanıcılarına sunarken, şu anda Orlando, Florida'daki Dezerland Park Orlando'nun Otomobil Müzesi'nde sergileniyor.