DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İsrail Başbakanı'ndan Zelenskiy'e tepki
Bakan Nebati: Kimseyi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz
Kerem Bürsin ile resmini paylaşan Antonio Banderas kimdir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dijital seferberlik dönemi ilan ediyorum
En yakın müttefiki Putin'e sırt çevirdi
İpek Tanrıyar kimdir? İpek Tanrıyar hangi dizilerde rol aldı?
Rusya'dan AB'ye petrol uyarısı
Kamuya 10 Bin 550 Memur ne zaman alınacak?
Hande Soral ve İsmail Demirci çiftinin bebeklerinin ismi açıklandı mı? İsmini ne koydular?
Adı Sevgi 2. bölüm tek parça izle | ATV Adı Sevgi yeni bölüm izle | Adı Sevgi son bölümde neler oldu?
Pınar Aydın kimdir? Nereli ve kaç yaşında?
Mustafa Sarıgül’den dikkat çeken çıkış: Acun'un yolunu ben açtım
Avrupa ve Ortadoğunun gözdesi Vakfe Moda Oldu
Rus ordusu, Ukrayna'da neden beklediği hızda ilerleyemiyor?
Ekinoksu nedir? 21 Mart ekinoksunun etkileri nelerdir?

Dünyanın en uzun aracı rekor tazeledi!

1986 yılında 18,28 metrelik boyutuyla dünyanın en uzun aracı olarak Guinness Dünya Rekorları’na giren ‘Amerikan Rüyası’ adlı limuzin, makyajlanarak daha da uzatıldı. 30,54 metrelik yeni boyutuyla Guinness Rekorları’nı yeniden kıran araçtaki özellikler ise dikkat çekti. 75 kişinin aynı anda binebildiği araçta 26 tekerlek bulunurken, içerisinde jakuzi, helikopter pisti, mini golf sahası ve yüzme havuzu gibi lüks özelliklere sahip olan limuzin, iki tarafından da sürülebiliyor.

Dünyanın en uzun aracı rekor tazeledi!
21.03.2022 15:26:19
Dünyanın en uzun aracı rekor tazeledi!

ABD'de 1986 yılında geliştirilen ve 18,28 metrelik uzunluğuyla dönemin dünyanın en uzun aracı olarak Guinness Dünya Rekorları'na giren 'Amerikan Rüyası' adlı limuzin makyajlanarak daha da uzatıldı.

 
 
1
Dünyanın en uzun aracı rekor tazeledi!

İçerisinde jakuzi, mini golf sahası, helikopter pisti ve dalış tahtası olan bir yüzme havuzu gibi lüks özelliklere sahip olan limuzinin yeni uzunluğu 30,54 metre oldu. 75 kişinin aynı anda binebildiği araçta 26 tekerlek bulunuyor.

 
2
Dünyanın en uzun aracı rekor tazeledi!

NTV'deki habere göre, dünyada üretilen standart arabaların 3,6 ila 4,2 metre uzunluğunda olduğu göz önüne alındığında ortalama 9 otomobil uzunluğa sahip ‘Amerikan Rüyası' adlı limuzin aynı zamanda iki taraftan da sürülebiliyor. İlk olarak 1986 yılında ünlü otomobil geliştiricisi Jay Ohrberg tarafından Kaliforniya'da inşa edilen aracın iki tarafında da V8 hacimli motorlar bulunuyor.

 
 
3
Dünyanın en uzun aracı rekor tazeledi!

Son olarak Guinness Dünya Rekorları'nı kırdığı tescillenen aracı satın alan Michael Manning, nakliye, malzeme ve işçilik olarak 250 bin dolardan fazla mal olduğunu ve tamamlanmasının üç yılı aldığını söyledi. Manning, "Artık üretilmediği için bazı parçaları tedarik etmek zorunda kaldık" dedi. Amerikan Rüyası ilk olarak 1986 yılında Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en uzun arabası olarak kabul edildiğinde ün kazanmıştı. Şimdiye kadar hareket eden en eşsiz araçlardan biri olan limuzin, genellikle sinematik görünümler için kiralandı ve çeşitli filmlerde gösterilmişti. Araba orijinal olarak iki bölümden oluşurken dar köşeleri döndürmek için ortada bir menteşe ile birleştirildi. Araç birçok özelliğinin yanı sıra birkaç TV, buzdolabı ve telefonu kullanıcılarına sunarken, şu anda Orlando, Florida'daki Dezerland Park Orlando'nun Otomobil Müzesi'nde sergileniyor.

4
Görüş Bildir Bizimle Paylaş