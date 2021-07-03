Dünyanın en hızlı treninde sarsıntı deneyi!
Japonya'nın ürettiği ve s/600 km hıza ulaşan 'mermi tren'in mühendisliği madeni para ile böyle ölçüldü.
Japonya'nın ürettiği ve s/600 km hıza ulaşan 'mermi tren'in mühendisliği madeni para ile böyle ölçüldü.
Meksika Körfezi'nde su altı boru hattı patladı
Meksika'nın devlet petrol şirketi Pemex'in (Petroleos Mexicanos) denizin 78 metre derinliğindeki sualtı boru hattı patladı. Meksika Körfezi yakınlarındaki Campeche eyaleti açıklarında sabahın erken saatlerinde denizaltı hattındaki vanada patlama sonrası petrol sızıntısı nedeniyle yangın çıktı.
Kanada'da büyük öfke; heykeller yıkıldı, kiliseler yakıldı!
Kanada’nın birçok bölgesinde yürütülen çalışmalarda yerli Kızılderili halkına ve çocuklarına ait yüzlerce mezar ve kemiklerin tespit edilmesi, ülkede birçok vatandaşın öfkeli protestosuna hedef oldu. Protestocular, Kanada Günü'nde düzenlenen miting sırasında kontrolden çıktı. Kanada’nın Manitoba eyaletinde bulunan Winnipeg kentindeki Manitoba Yasama Meclisi'nde toplanan yüzlerce öfkeli protestocu, “Her Çocuk Önemlidir” mitinginde “bir zamanlar çocuktuk” sloganları atarak Kraliçe Victoria ve Kraliçe II. Elizabeth heykelleri de dahil olmak üzere Meclis’te bulunan birkaç heykeli yıktı. Kanada polisi mezar bulgularının ardından ülkenin birçok farklı bölgesinde Katolik kiliselerinde kundaklama olayları ile karşılaşıldığını duyurdu.
Soyu koruma altındaki 'boz sığır'lar için üreticiye destek
Trakya'da varlığı tükenme noktasına gelen yerli boz sığır ırkı, devlet koruması altında Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Çandır köyünde dağlık ve ormanlık alanda yaşamlarını sürdürüyor. Besiciye kış ayları dışında yem masrafı bulunmayan, çoban gideri gerektirmeyen sığırlar et kalitesiyle dikkati çekiyor. Kış ayları dışında doğada özgürce yaşayan, hastalıklara karşı dirençli olan, süt verimi az olmasına rağmen doğal beslenmeleri dolayısıyla et ve süt kalitesiyle öne çıkan boz sığır ırkı, Tarım ve Orman Bakanlığınca gen koruması altında bulunurken, üreticileri de destekleniyor.