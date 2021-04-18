Dünyanın en büyük sorunlarından birisi de çölleşme riski. Peki dünyanın en büyük çölleri nerelerde ve hangi özelliklere sahip?

Çöl yıllık yağış miktarının 250 milimetreden az alan bölgelere verilen isim.Çöller birer ekosistemlerdir ve çöl atmosferinin düşük nemliliği gece ve gündüz arasında çok büyük sıcaklık farklarının oluşmasına neden olur. Kutuplardan sonra dünyanın en büyük çölü Sahra Çölü ya da Büyük Sahra Çölü.

İşte en önemli çöllerden bazıları:

Gobi Çölü

Orta Asya'da, Moğolistan Cumhuriyetinin güneyi ve Çin'e bağlı Sin-Kiang ve Kansu eyaletlerinin yakınlarındaki bölgeleri de içine alan geniş çöl. Etrafını kayalık sıradağlar çevirmiştir. Isının -40 derece ile 45 derece arasında değiştiği Gobi Çölü 1,5 milyon metrekarelik bir alanda yer alıyor.

Büyük Havza Çölü

ABD'nin batısındaki Büyük Havza'da bulunan Büyük Havza Çölü ülkenin en büyük çölü ve yüzölçümü 492 bin metrekare.

Çöl batıdan Sierra Nevada Aralığı doğudan Rocky Dağları kuzeyden Columbia Platosu ve güneyden Mojave Çölü ve Sonora Çölü ile sınırlanmıştır.

Arabistan Çölü

Arabistan Çölü ya da Arap Çölü, Batı Asya'da bulunan bir çöl. Yemen'den Basra Körfezi'ne ve Umman'dan Ürdün ve Irak içlerine kadar uzanan geniş bir alanı kaplar. 2,330,000 km2 alanı ile Arap Yarımadası'nın çoğunu kaplayan bir alana sahip.

Sahra Çölü

65 milyon yıl önce nesilleri tükendiği düşünülen dinozorların bazı türlerinin bu çölü mekan ettiği söylenir.

Afrika'nın kuzeyinde ve tam 9 milyon metrekare büyüklüğündeki Sahra Çölü'nün beşte biri kum çölü iken geri kalan kısmı kaya ve molozlardan oluşuyor.

Kalahari Çölü:

930 bin kilometrekare alana sahip.Güney Afrika, Nambiya ve Bostvana'ya uzanan çöl, Britanika Ansiklopedisi tarafından özelliksiz olarak tanımlanmakta. Arkeologlar, insanların 70,000 yıl önce çöl üzerinde ayın gerçekleştirdiklerine dair kalıntılar buldu.

Antarktika Çölü

Buzullarla kaplı çölün, yüzölçümü 13 milyon 209 bin kilometre kare.. En yüksek noktası 4897 metre ile Vinson Masifi. En alçak noktası ise Bentley Buzulaltı Çukuru'dur ve 2550 metre olup, deniz seviyesinin altındadır. En soğuk noktası da Plato İstasyonu'dur ve yıllık ortalama sıcaklık eksi 56.7 derece.

Suriye Çölü

Suudi Arabistan'ın kuzeyi, Ürdün'ün doğusu, Irak'ın batısı ve Suriye'nin güneyine kadar uzanan 457 km. eninde, 153 km. boyunda.Ortalama sıcaklığı 25,7 °C ve 69,7 °F'dir.Çöl boyunca iki yüksek bölge vardır. En yükseği Suudi Arabistan, Sakaka'ya yakın ve 1128 metredir.Diğeri ise Ürdün, Irak ve Suudi Arabistan sınırında Irak, Rutba'ya yakın ve 941 metre.

Patagonya Çölü

Çok büyük bir kısmı Arjantin'de bulunan Patagonya Çölü'nün bir kısmı da Şili'de ve 673.000 metrekare büyüklüğünde.

Arjantin'de yer alan çöl Sene boyunca az miktarda yağan yağmur büyük bir hızla buharlaşıyor ve kurak bir çevre yaratıyor.Her yıl çöle sadece 160-200 mm yağmur düşüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.