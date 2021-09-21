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'Dünyada ilk defa İHA'lar ve hava araçları aynı anda gösteri yaptı'

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in ilk gününe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bayraktar, bu yıl TEKNOFEST'e beklediklerinden fazla ilgi olduğunu ifade etti.

2021-09-21 23:23:27
Ehliyet sınavında 'casus kulaklık' ile yakalandı

Ehliyet sınavında 'casus kulaklık' ile yakalandı

Kırıkkale'de, ehliyet sınavında kopya çekmek için maskesinin içine kamera, kulağına da 'casus kulaklık' yerleştiren S.A. (30) ve ona yardım eden H.K. (40) polis tarafından gözaltına alındı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği Motorlu Taşıtlar Sınavı'na giren S.A., şüpheli hareketleriyle sınav sorumlusunun dikkatini çekti. Sınav sorumlusu, S.A.'nın maskesini çıkarmasını istedi. Maskenin içinde kamera olduğunu gören görevli, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, S.A.'nın üzerinde yaptığı aramada; taşınabilir Wi-Fi cihazı ve alıcı cihazı ele geçirirken, kulağının içine de 'casus kulaklık' yerleştirdiğini tespit etti. S.A. ile birlikte ona yardım eden ve olayın ortaya çıkmasıyla aracıyla kentten ayrılan H.K., Kırşehir'de yakalanarak, gözaltına alındı. H.K.'nin aracında yapılanan aramada da içinde SIM kart olan alıcı, kulak içi kulaklık pili, 4 SIM kart muhafazası, cımbız, flash bellek ve cep telefonu ele geçirildi.
Fotoğraf çektirmek için girdiği tarihi topun içinde mahsur kaldı

Fotoğraf çektirmek için girdiği tarihi topun içinde mahsur kaldı

Beşiktaş, Barbaros Meydanı'nda sergilenen Osmanlı dönemine ait ağızdan dolma demir kaval topun içine giren bir kişi burada sıkıştı. Bir süre çıkmak için çabalayan kişiyi çevredekiler de çıkaramayınca itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede gelen Beşiktaş itfaiyesine bağlı ekipler tarihi savaş topunun ağız kısmında sıkışan kişiyi kurtardı. Fotoğraf çektirmek için topun içine girip sıkıştığı belirtilen kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yıkılacak okullarına veda için 40 yıl sonra bir araya geldiler

Yıkılacak okullarına veda için 40 yıl sonra bir araya geldiler

Artvin'de, AK Parti Milletvekili Erkan Balta ve beraberindeki bir grup ilkokul arkadaşı, 1981'de mezun oldukları okullarında toplanarak anılarını tazeledi.
Kayseri'de doğal gaz patlaması: 4 yaralı

Kayseri'de doğal gaz patlaması: 4 yaralı

Kayseri'nin Talas ilçesinde 2 katlı binada, doğal gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada, 4 kişi yaralandı.
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