Ukrayna'da uçak düştü! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Ukrayna'ya ait AN-26 tipi nakliye uçağının Zaporizhzhia'da düştüğü, kazada çok sayıda insanın hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya işgali sürerken, Zaporizhzhia bölgesinden üzücü haber geldi.

Ukrayna'ya ait AN-26 tipi nakliye uçağının Zaporizhzhia bölgesinde bulunan Vilnia ilçesinde düştüğü, kazada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bildirildi.

Reuters'ın haberine göre, yerel yetkililer, Uçağın Ukrayna'nın güneyindeki bir "teknik uçuş" sırasında düştüğünü aktardı.

Düşen uçağın ilk görüntüsü de geldi. Ajanslara düşen fotoğrafta düşen uçağın alevler arasında yandığı görülüyor.

An-26 uçağı

An-26 uçağı 1964 yılında Antonov Tasarım Bürosu tarafından geliştirildi. Bu, hem konteyner hem de yolcu taşımacılığı için tasarlanmış çok amaçlı bir sivil uçaktır. Uçağın yolcu versiyonunda 43 kişiye kadar yolcu bulunabiliyor. 2021 itibariyle Ukrayna'da yaklaşık 20 An-26 bulunuyordu.

Eylül 2020'de, Kharkiv Hava Kuvvetleri Üniversitesi'nden 20 öğrenci ile An-26 nakliye uçağının Kharkiv yakınında düşmesi sonucu 7'si mürettebat 26 kişi hayatını kaybetmişti.

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