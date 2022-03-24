Ukrayna'da Rus kontrolündeki limanda büyük patlama!

Ukrayna'da Azak Denizi kıyısındaki Berdyansk kentinin limanında büyük bir patlama yaşandı.

Rusya'nın Ukrayna'da kontrolünde olduğu şehirlerden olan, Azak Denizi kıyısındaki Berdyansk'ta limanda büyük bir patlama meydana geldi.

Bölgede yangın çıkarken zaman zaman patlama sesleri de duyuluyor. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

Rusya'nın kontrolünde olduğu bilinen kentte Herson'da olduğu gibi yerel halk, Rus güçlerine karşı sık sık protestolar düzenliyor.

.