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Tunus Cumhurbaşkanı Said'den Kuran'la ilgili gaf!

Tunus'un darbe yapmakla suçlanan Cumhurbaşkanı Kays Said'in, Kuran'da olmayan bir sözün Kuran'dan olduğunu iddia etmesi sosyal medyada alay edilmesine neden oldu.

1 Saat Önce
2021-08-22 14:21:19
Tunus Cumhurbaşkanı Said'den Kuran'la ilgili gaf!

Tunus'un son dönemde başbakanı azli ve meclisin yetkilerini eline alması nedeniyle darbe yapmakla suçlanan Cumhurbaşkanı Kays Said, Kuran'da olmayan bir ayetin olduğunu iddia ederek ciddi bir gaf yaptı.

Kays Said Kuran'da "Hakkı söyle, kendinin aleyhine bile olsa" yazdığını iddia etti. Fakat Kuran ayetlerinde böyle bir ifade yer almıyor.

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Kuran kursuna gitmesi tavsiye edildi

Sosyal medyada alay konusu olan Kays Said'e Kuran kursuna gitmesi, bir kez Kuran'ı baştan sona okuması tavsiyeleri verildi.

Arap aleminde politikacıların Kuran'da olmayan ibareleri konuşmalarında Kuran'danmış gibi sunarak dediklerine dini dayanak sağlamaya dair gafları daha önce de yaşanmıştı.

Örneğin Iraklı aynı zamanda kadı (hakim) olan bir milletvekili 2012'de "Adalet mülkün temelidir" sözünü Kuran'dan bir ayet olarak sunmuştu.

Kaynak: Mepa News

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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