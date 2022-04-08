Tel Aviv'de insan avı! 2 saldırgan öldürüldü

Açıklamada, yakalanması için başlatılan geniş çaplı aramadan saatler sonra izine rastlanan saldırganın, Şin-Bet ve İsrail Ulusal Terörle Mücadele Birliği (Yamam) mensupları ile Tel Aviv'e bağlı Yafa semtinde girdiği çatışmada öldürüldüğü belirtildi.

Öte yandan İsrail basınında çıkan haberlere göre, saldırıyı düzenleyen kişinin, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinden Raad Fethi Hazem (29) adlı bir Filistinli olduğu belirtildi.

Tel Aviv'in en işlek caddelerinde Dizengoff'ta akşam saat 21:00 sularında bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştı.

Saldırının ardından bölgeye çok sayıda asker ve polis sevk edilmiş, şüphelinin yakalanması için saatler süren geniş çaplı arama başlatılmıştı.

- İsrail'de saldırı dalgası