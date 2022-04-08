Tel Aviv'de insan avı! 2 saldırgan öldürüldü
İsrail’in başkenti Tel Aviv’de dün düzenlediği saldırıda 2 kişiyi katleden saldırgan İsrail polisi ile girdiği çatışmada öldürüldü. Saldırıyı düzenleyen kişinin, İsrail işgali altındaki Batı Şeria’nın Cenin kentinden Raad Fethi Hazem (29) adlı bir Filistinli olduğu belirtildi.
2022-04-08 07:08:10
Açıklamada, yakalanması için başlatılan geniş çaplı aramadan saatler sonra izine rastlanan saldırganın, Şin-Bet ve İsrail Ulusal Terörle Mücadele Birliği (Yamam) mensupları ile Tel Aviv'e bağlı Yafa semtinde girdiği çatışmada öldürüldüğü belirtildi.
Öte yandan İsrail basınında çıkan haberlere göre, saldırıyı düzenleyen kişinin, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinden Raad Fethi Hazem (29) adlı bir Filistinli olduğu belirtildi.
Tel Aviv'in en işlek caddelerinde Dizengoff'ta akşam saat 21:00 sularında bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştı.
Saldırının ardından bölgeye çok sayıda asker ve polis sevk edilmiş, şüphelinin yakalanması için saatler süren geniş çaplı arama başlatılmıştı.
- İsrail'de saldırı dalgası
Son haftalarda art arda saldırılarla sarsılan İsrail'de, 22-29 tarihlerinde ülkenin farklı kentlerde yaşanan 3 ayrı saldırıda toplam 11 İsrailli hayatını kaybetmişti.
Ülkenin güneyindeki Birusseba kentinde 22 Mart'ta düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 İsrailli ölmüştü. Saldırganın DEAŞ sempatizanı olduğu ve daha önce "güvenlikle ilişkili" suçlardan hapis yattığı belirtilmişti.
Hadera şehrinde de 27 Mart akşamı iki saldırganın açtığı ateş sonucu 2 polis ölmüş, 3 polis yaralanmıştı. İsrail polislerini hedef alan saldırıyı, terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.
Tel Aviv'in doğusundaki Beni Barak kentinde 29 Mart akşamı düzenlenen silahlı saldırıda ise biri polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. .
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