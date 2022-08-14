Tayvan: Çin’e ait savaş uçakları Ada çevresinde görüldü

Tayvan Savunma Bakanlığı, bugün Çin'e ait 22 savaş uçağı ve 6 savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğünü duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, uçaklardan 11'i, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı kabul edilen hava ve deniz hattının doğusuna ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Sahası" (ADIZ) ilan ettiği bölgenin güneybatısına uçtu.

Hava ve deniz araçları, elektronik takip araçları, devriye uçakları, gemiler ve yer füze sistemleriyle izlendi.

Pelosi'nin ziyareti gerginliği artırdı

Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 2 ve 3 Ağustos'ta Tayvan'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Ada çevresinde askeri tatbikatlar yapmıştı. 6 bölgede yürütülen tatbikatlar, Ada'nın çevresinde fiili abluka oluşturmuştu.

Çin ordusu, 10 Ağustos'ta tatbikatların tamamlandığını duyurmuş ancak Tayvan Boğazı'ndaki askeri devriye faaliyetinin devam edeceğini bildirmişti.

Pelosi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'yı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti.