Taliban'dan Kabil saldırılarını kınama açıklaması

Kabil havalimanı yakınındaki saldırıyı “en güçlü şekilde kınadıklarını” duyuran Taliban, saldırıların ülkedeki yabancı güçlerin varlığı nedeniyle yapıldığını öne sürdü.

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı dışındaki bölgede meydana gelen patlamalarla ilgili olarak Taliban'dan açıklama geldi.

Taliban sözcülerinden Suheyl Şahin, "Kabil'deki havalimanının yakınlarında iki ayrı patlamanın meydana geldiğini, saldırıyı kınadıklarını, saldırının sorumlularının adalete hesap vermesini sağlamak için tüm adımları atacaklarını” söyledi.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid de saldırıyı "güçlü bir şekilde kınadıklarını” söylerken, patlamaların ABD'nin kontrolü altındaki bölgede meydana geldiğini vurguladı.

Bu açıklamanın ardından Taliban yetkilisi Abdul Khar Balki'nin açıklaması geldi. Habertürk kanalına yaptığı açıklamada Balki, saldırıyı kınadıklarını söyledi, "masum sivilleri hedef alan saldırılar, bir terör eylemi olarak tüm dünya tarafından kınanmalı” ifadesini kullandı.

Balki, "ülkede yabancı güçlerin bulunması nedeniyle saldırıların yaşandığını, bu güçlerin çekilmesinin ardından bu tür olayların yaşanmayacağını” iddia etti.

ABD tarafı ise, saldırı ile ilgili tüm bulguların DAİŞ'in "Horasan” adlı Afganistan koluna işaret ettiğini ifade ederken İngiltere ve diğer Batılı ülkeler, son günlerde havalimanına 'terör saldırısı' olabileceği uyarısında bulunmuştu.

ABD, saldırı sonrası ilk bilgilere göre en az 3 ABD askerinin yaralandığını duyurmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.