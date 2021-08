Taliban'a finansal kıskaç

Taliban, Afganistan’da kontrolü eline geçirmiş olsa da yoksulluğun sürdüğü bu ülkeyi yönetebilmek için mali kaynağa ihtiyacı var. Buna erişimi ise hiç de kolay değil.

Taliban yönetimi Afganistan'da elini güçlendirmeye devam ederken uluslararası kurumlardan da bu yönetime dair politik ve finansal adımlar da atılmaya devam ediyor.Bunlardan en önemlisi ise Taliban'ın finansal akışlarının durdurumasına yönelik çabalar.

Fransız Le Monde Gazetesi'nin resmi internet sitesindeki habere göre; artık ülkeye dolar girmiyor, IMF ödemelerini askıya aldı ve merkez bankasının rezervleri yurtdışında donduruldu.

Haberde şunlara vurgu yapıldı: "14 Ağustos Cumartesi gününden itibaren, Kabil'in düşüşünün arifesinde, bölge sakinleri varlıklarını geri çekmek için bankalara ve ATM'lere koştu.Pazar sabahı, başkentin düşmesinden birkaç saat önce, bankaların önünde hesap sahiplerine para dağıtmayı bırakan sonsuz kuyruklar oluştu. O zamandan beri kapatıldılar. Ve yurt dışından transfer sağlayan Western Union artık çalışmıyor.

Yerel ekonomi esas olarak nakit ödemeler yoluyla çalışmakta. Ancak Afganistan'daki nüfusun günlük yaşamı, sayaçların kapanmasıyla henüz çok fazla alt üst olmuş değil. Kabil'de telefonla ulaşılan bazı kişiler " Bugün sadece yurtdışına gidenler veya orada yaşayanlar rahatsız, çünkü Afgan bankalarındaki varlıkları sonsuza kadar kaybedilebilir " yorumunda bulunuyor. Girişimciler de Afgan finans kurumlarına güvenmiyor, durum çok belirsiz.Ancak, neredeyse tamamen donmuş bir finansal sistemle ülke ne kadar dayanabilir? Afganistan'ın uluslararası finansmanı birer birer kuruyor. Gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 42'sini oluşturan uluslararası yardım büyük ölçüde askıya alındı, Uluslararası Para Fonu ödemelerini dondurdu ve ABD makamları dolar transferlerini engelledi.

Haberde şunlara dikkat çekildi: "O zamana kadar, ülke her hafta ABD'den nakledilen ve Afgan merkez bankası DAB'nin elindeki rezervlerden çekilen bir dolar sevkiyatı aldı. Kabil'in düşmesinden hemen önce, ABD yönetimi mühürlü dolar paletlerinin son sevkiyatını durdurdu. Bununla birlikte, 2002 ve 2015 yılları arasında DAB danışmanı olan Amerikalı Warren Coats, bu dolarların Afgan ekonomisinin işleyişi için gerekli olduğunu açıklıyor. Merkez bankası, yerel para birimi olan Afganlara karşı her hafta bir dolar müzayedesi düzenliyor. Ülkenin her yerinden döviz büroları stok yapmak için buraya geliyor. Amerikan para birimi böylece eyaletlere gönderiliyor, komşu ülkelerle ticareti finanse etmek ve en zengin sakinlerin birikimlerini korumak için kullanılıyor."

Finansa erişim önemli bir nokta

Öte yandan Taliban, Afganistan'da kontrolü eline geçirmiş olsa da yoksulluğun sürdüğü bu ülkeyi yönetebilmek için mali kaynağa ihtiyacı var. Buna erişimi ise hiç de kolay değil.Dünya Bankası verilerine göre Afganistan'ın 2020 yılındaki gayri safi milli hasılası 19 milyar 81 milyon doları buldu. Bunun içinde yurtdışından yapılan mali yardımların oranı ise yüzde 43. IMF ve Dünya Bankası henüz bir açıklama yapmamış olsa da aralarında Almanya'nın da yer aldığı pek çok ülke Taliban'ın ülkede kontrolü ele geçirmesi sonrasında yaptıkları mali yardımları durdurduklarını açıkladı.

Taliban'ın toplam geliri

Amerikan düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsü uzmanlarından Vanda Felbab-Brown, dış yardımların Afganistan ekonomisinde taşıdığı önemin altını çizdi.

“Afganistan dış yardımlara çok korkunç bir boyutta bağımlı” diyen Felbab-Brown, bu yardımların, Taliban'ın ülkede toplayabildiği mali kaynakların en az 10 katı tutarında olduğuna dikkat çekti.BM Güvenlik Konseyi için hazırlanan ve 2020 yılının Mayıs ayında açıklanan bir rapora göre, Taliban'ın yıllık 300 milyon ila 1 milyar 500 milyon dolar tutarında bir gelir toplayabildiği tahmin ediliyor. Taliban'ın bu geliri büyük ölçüde afyon ve eroin ticaretinden, ülkede faaliyet gösteren şirketlere şantaj ve fidyeden elde ettiği belirtiliyor.

