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Son dakika gelişmesini Reuters duyurdu: Ukrayna Rus uçaklarını düşürdü

Reuters, Ukrayna ordusunun, Lluhansk'ta 5 Rus uçağı ve 1 Rus helikopterini düşürdüğünü duyurdu.

25 Dakika Önce
2022-02-24 09:02:41
Son dakika gelişmesini Reuters duyurdu: Ukrayna Rus uçaklarını düşürdü

İngiliz haber ajansı Reuters, Ukrayna'nın Luhansk'ta 5 Rus uçağı ve 1 Rus helikopterini düşürdüğünü duyurdu.

Ekran Resmi 2022-02-24 09.20.06

Ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, yayımladığı yazılı açıklama ile, Rus ordusunun ülkenin doğusundaki birliklerini "yoğun bir biçimde bombalamaya" başladığını duyurdu.

Ordu, Kiev yakınlarındaki Boryspil Havaalanı da dahil olmak üzere diğer bazı havaalanlarına da füze saldırısı düzenlendiğini aktardı.

Açıklamada, Ukrayna hava kuvvetlerinin Rusya'nın saldırısına karşı cevap verdiğine ve püskürttüğüne işaret edildi.

Öte yandan ordu, güneydeki Odesa şehrinde, Rus paraşütçü birliklerinin olduğu yönündeki haberleri de yalanlandı.

 

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