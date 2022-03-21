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TIMETURK / DÜNYA / Son dakika! Çin'de Boeing yolcu uçağı düştü

Son dakika! Çin'de Boeing yolcu uçağı düştü

Boeing 737 tipi yolcu uçağının Çin'in güneyinde düştüğü iddia edildi. Uçakta 133 kişinin bulunduğu belirtildi.

2 Saat Önce
2022-03-21 11:18:00
Son dakika! Çin'de Boeing yolcu uçağı düştü

Çin devlet televizyonu, Kunming'den Guangzhou'ya 223 yolcu 9 kişilik mürettebatı taşıyan China Eastern Havayolları'na ait Boeing 737 uçağının Guangşi bölgesinde düştüğünü duyurdu.

Uçağın düşme sebebi ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

Kazada ölen ya da yaralananların sayısı ile ilgili bilgi, verilmezken, “Arama-kurtarma ekipleri bölgeye ilerliyor” denildi.

Sosyal medyada uçağın düştüğü bölgeden olduğu iddia edilen görüntüler paylaşıldı. .

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