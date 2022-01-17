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Şaşkınlık veren para kazanma yöntemi... İdrarını satıyot

ABD'de Kactus Kutie isimli kadın, idrarını kavanoza yaparak 70 dolara karşılık gelen 946 TL'ye sattığını açıkladı.

14 Dakika Önce
2022-01-17 22:06:58
Şaşkınlık veren para kazanma yöntemi... İdrarını satıyot

Çıkardığı gazı kavanozlayarak satan fenomen Stephanie Matto'dan sonra bu sefer de sosyal medya fenomeni Kactus Kutie, idrarını satmaya başladı.

Kutie, çok dirayetli bir mesanesi olması nedeniyle bazı videolarının 10 dakikaya kadar uzadığını belirterek, herkesi hayretler içerisinde bıraktı.

Hayranlarının ısrarı üzerine videolar çekmeye başladığını anlatan Kutie, “İlk videom bir dere kenarında tuvaletimi yaptığım anları gösteriyordu. Çok basit ve kısa bir videoydu ancak binlerce sipariş almama neden oldu. Şimdi idrarımı kavanozlara koyarak satıyorum" dedi.

Kutie, yeni uğraşı sayesinde binlerce dolar gelir elde ettiğini söyledi. Müşterilerinin özel istekleri doğrultusunda belirlenen diyet listelerini uyguladığını anlatan Kutie, "Hayranlarım istediğinde yapılış aşamasını gösteren özel videolar çekip satıyorum. Bu tür sahnelerden önce iki dev bardak çay ve mutlaka su içiyorum" dedi.

Kutie, idrarını satın alan bir hayranının yaptığı ilginç şeyi de anlattı. Kutie'den bir kavanoz idrar alan çılgın adamın, bu idrarı dondurduktan sonra dondurma olarak tükettiği öğrenildi. .

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