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Pakistan'da patlama: 3 ölü, 20 yaralı

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

1 Saat Önce
2021-09-05 07:47:45
Pakistan'da patlama: 3 ölü, 20 yaralı

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Yerel basındaki haberlere göre, yetkililer, Ketta şehrinde bir yol üzerinde patlama meydana geldiğini bildirdi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Yetkililer, patlamanın intihar saldırısı nedeniyle yaşanmış olabileceğinden şüpheleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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