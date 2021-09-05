Pakistan'da patlama: 3 ölü, 20 yaralı
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
2021-09-05 07:47:45
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
Yerel basındaki haberlere göre, yetkililer, Ketta şehrinde bir yol üzerinde patlama meydana geldiğini bildirdi.
Patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
Yetkililer, patlamanın intihar saldırısı nedeniyle yaşanmış olabileceğinden şüpheleniyor.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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