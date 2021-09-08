DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Bakanlık 'Kalp Çarpıntısı' adlı kitabı muzır yayın ilan etti
Maduro, görüşmeleri başarılı buldu
ABD'de kölelik yanlısı General Lee'ye ait heykel yıkılıyor
Endonezya’da hapishanede yangın: 41 ölü
Meksika'da korkutan deprem
Taliban Sözcüsü Şahin: El Kaide dahil, hiçbir örgüte asla izin vermeyeceğiz
Mars’tan ilk kaya örneği alındı
Batı Karadeniz'de tonlarca balık kıyıya vurdu; çuvalı, kovayı kapan sahile koştu!
Milli Takım'a ilk aday: Sergen Yalçın
Burak Yılmaz'dan çok sert sözler: Ben kimsenin adamı değilim
Esed rejiminden İdlib'e saldırı: 4 sivil öldü
A Milliler ağır yara aldı: 6-1
Kadınların çalışmasına 'ekonomik' bakış
Türkiye 6 bin yıllık heykeli ABD’den geri alamadı
Şarkıcı Yeşim Salkım 'haber programı' sunacak

TIMETURK / DÜNYA / Meksika'da korkutan deprem

Meksika'da korkutan deprem

Meksika'nın güneyinde 6,9 büyüklüğünde deprem oldu. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin 7,4 büyüklüğünde olduğunu, merkez üssünün Guerero eyaletine bağlı Pueblo Madero kenti olduğunu duyurdu.

45 Dakika Önce
2021-09-08 06:01:17
Meksika'da korkutan deprem

Meksika'nın güneyinde 6,9 büyüklüğünde deprem oldu.

Ulusal Sismoloji Servisi, merkez üssü, ülkenin güneyindeki Guerrero eyaletine bağlı Acapulco kentinin 14 kilometre güneydoğusunda meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremin, yerin 50 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin 7,4 büyüklüğünde olduğunu, merkez üssünün Guerero eyaletine bağlı Pueblo Madero kenti olduğunu duyurdu.

Yetkililer, depremde can ve mal kaybının olup olmadığıyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Sarsıntıdan, Michoacan, Jalisco ve başkent Meksiko'nun da etkilendiği bildirildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş