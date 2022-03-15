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Macron bu kez tarzıyla gündemde! Zelenskiy'e mi özendi?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sakallı ve rahat giyimli fotoğrafları, 'seçim propagandası' eleştirilerine neden oldu.

15 Dakika Önce
2022-03-15 14:10:21
Macron bu kez tarzıyla gündemde! Zelenskiy'e mi özendi?

Paraşüt armalı havacı kıyafetiyle görüşmeler gerçekleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Macron, sosyal medyada "Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e özeniyor" şeklinde değerlendirildi.

Fotoğraflarda, Fransız Hava Kuvvetlerine bağlı N10 özel biriminin paraşütçü armasını taşıyan kapüşonlu kıyafeti giydiği gözlenen Emmanuel Macron için sosyal medyada aralarında medya mensuplarının da bulunduğu çok sayıda kişi "Zelenskiy etkisi" yorumunda bulundu. Elysee Sarayı resmi fotoğrafçısı Soazig de la Moissonniere, sosyal medya hesabı aracılığıyla Macron'un gerçekleştirdiği uluslararası telefon görüşmeleri sırasında çekilen fotoğraflarını paylaştı.

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Fransa'da nisan ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylığını açıklayan Macron'un reklam çalışması olarak da yorumlanan fotoğraflar, başka bir kullanıcının da "savaşın ortasındaki bir ülkenin cumhurbaşkanını taklit etmeye çalışmak çocukça" şeklindeki tepkisine neden oldu.

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Bir başka kullanıcı da fotoğraflar hakkında "Macron'un müstesna bir Fransız Zelenskiy'si imajı vermek istediği" değerlendirmesinde bulundu.

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Öte yandan Fransız araştırmacı haber sitesi Mediapart'ın dün yayımladığı ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2019'dan bu yana peruk kullandığına dair iddiaların yer aldığı haberi, ülkede gündem olmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya`nın saldırıları karşısında ülkesinin savunmasını koordine ederken sade haki kapüşonlular, ceketler ve tişörtler giymeyi tercih etti.

Ukrayna lideri, zamanını cumhurbaşkanlığı sarayı ve savaşın yıktığı Kiev sokakları arasında geçirirken, tipik devlet başkanı kıyafetlerinden vazgeçti. .

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