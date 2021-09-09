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Kuzey Makedonya'da hastane yangını: En az 10 ölü
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Kuzey Makedonya'da hastane yangını: En az 10 ölü

Kuzey Makedonya'nın Kalkandelen şehrinde koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü hastanede yangın çıktı. İlk belirlemelere göre en az 10 kişi hayatını kaybetti.

12 Dakika Önce
2021-09-09 06:00:40
Kuzey Makedonya'da hastane yangını: En az 10 ölü

Kuzey Makedonya Sağlık Bakanlığı, Kalkandelen'de gece saatlerinde yangın meydana geldiğini ve can kaybının olduğunu duyurdu.

10 kişi hayatını kaybetti

Bakanlığın açıklamasında, "Şu ana kadar yangında 10 kişinin hayatını kaybettiği onaylandı. Ancak bu sayı yükselebilir" denildi.

Doktorların yaralıların hayatını kurtarmaya çalıştıkları belirtilen açıklamada, "Bugün çok üzücü bir gün. Sağlık Bakanı Venko Filipçe, ailelere derin başsağlığı diliyor" sözlerine yer verildi.

Yangının kontrol altına alındığı vurgulanan açıklamada, yaralıların başkent Üsküp'e nakledildiği kaydedildi.

"Yangına patlama neden oldu"

Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, "Yangına patlama neden oldu. Yangın söndürüldü, ancak birçok hayat da söndü. Hayatta kalma mücadelesi hala sürüyor" dedi.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Zaev, yaralılara acil şifa diledi.

TBMM Başkanı Şentop'tan taziye

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, taziye mesajı yayımladı.

Şentop, "Kuzey Makedonya'nın Kalkandelen şehrinde devlet hastanesinin COVID-19 merkezinde gerçekleşen patlama ve sonrasında çıkan yangında vefat edenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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