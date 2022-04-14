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TIMETURK / DÜNYA / Kiev'de siviller mayın tehlikesi nedeniyle evlerine giremiyor

Kiev'de siviller mayın tehlikesi nedeniyle evlerine giremiyor

Ukrayna ordusunun yeniden kontrolü sağladığı bazı köylerde mayın tarama çalışmaları sürüyor. Bu nedenle köylere dönmeye çalışan insanlar içeriye alınmıyor.

1 Saat Önce
2022-04-14 23:05:16
Kiev'de siviller mayın tehlikesi nedeniyle evlerine giremiyor

Ukrayna'da askeri yetkililer, Kiev'e yakın ağır hava saldırılarının yaşandığı Gostomel şehrinden 5 kilometre uzaklıkta yer alan Moshun köyünde mayın tarama çalışmalarını sürdürüyor.

Hava saldırıları sırasında ağır hasar gören köyden tahliye edilen insanlar, geri dönmeye çalışsa da köy girişinde beklemek zorunda kalıyor.

Siviller köylerine dönmeye çalışırken, yetkililerin sivilleri köye almaması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.

Yetkililer, Rus birliklerin bölgeden çekilmesinden sonra köyde çok fazla mayın ve patlamamış mermi kaldığını açıkladı.

"Köyde binaların yüzde 80'ı bombalandı"

Köyde yaşayan bir kişi birkaç saat bekledikten sonra köye giremeyince geçici olarak kaldığı bölgeye geri dönmeye karar verdiğini söyledi.

"Köye girmeye çalıştık ama bırakmıyorlar. Çok fazla patlayıcı madde varmış. 45 gün köyde değiliz, orada mayın temizleme çalışmaları sürüyor. Yarın girebileceğimize söz verdiler."

Köy sakini Aleksander Murhal ise savaşın ilk günlerinden beri Rus hava saldırılarının sürdüğünü ve 10 Mart'ta köyden ayrıldıklarını belirterek, "Şimdiye kadar köye giremiyoruz. Bizi bırakmıyorlar" diye konuştu.

Murhal, köyde yaklaşık 2 bin kişinin yaşadığını ve altyapının harabeye döndüğünü vurgulayarak, "Köyde binaların yüzde 80'ı bombalandı" ifadesini kullandı.

Geceyi arabada geçirecekler

Saldırılar sırasında sivillerin öldürüldüğüne dikkat çeken Murhal, köye girip cesetleri defnetmek istediklerini söyledi.

Kuyrukta bekleyen 36 yaşındaki kadın Tatiana Rebechuk, savaşın başlandığında evde çocuklarıyla beraber olduklarını söyledi.

"Biz ilk günlerde çıkamadık, yerimizde kaldık ve sığınaktaydık. Orada da korkunçtu."

Rebechuk, 6 Mart'ta köyden ailece akrabalara gittiklerini ve mayınların temizlenmesinden sonra evlerine dönmek istediklerini dile getirdi.

Köye girmek için oğullarıyla beraber arabasında bekleyen Sergey Marganos, köye girebilmesi için 400 kilometre uzaklıktan geldikleri ve gerekirse arabada geceyi geçirecekleri bilgisini verdi. .

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