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TIMETURK / DÜNYA / Kadirov'dan dikkat çeken Mariupol paylaşımı

Kadirov'dan dikkat çeken Mariupol paylaşımı

Azovstal fabrikasına sıkışan Ukrayna birlikleri için görüşmeler devam ederken Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov'dan çok konuşulacak bir Mariupol paylaşımı geldi.

22 Dakika Önce
2022-04-21 09:42:44
Kadirov'dan dikkat çeken Mariupol paylaşımı

24 Şubat sabahı başlayan Ukrayna - Rusya savaşı ülkenin dört bir yanında can almaya devam ediyor. Savaşın en yoğun yaşandığı bölgelerin başında gelen Mariupol'de ise Rus kuşatması devam ediyor.

Kentin Rus kontrolüne geçtiği, kalan Ukrayna birliklerinin Azovstal fabrikasına sıkıştığı açıklanmış, Rusya buradaki askerlerin hayatta kalmaları için teslim olmaları gerektiğini açıklamıştı.

Moskova verdiği süreyi birkaç defa uzatsa da Ukrayna tarafından olumlu yanıt gelmedi. Ukrayna'ya karşı Rusya'nın yanında duran Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov'dan ise bu gelişmenin üzerine çok konuşulacak bir Mariupol paylaşımı geldi.

Çeçen lider haftalardır Ukrayna direnişinin sembol noktalarından birisi olan kentin bugün öğle saatlerinde düşeceğini iddia etti.

Kadirov paylaşımında şu ifadeye verdi;

'Öğle yemeğinden önce veya öğle yemeğinden sonra Azovstal tamamen Rusya Federasyonu güçlerinin kontrolü altında olacak.' .

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