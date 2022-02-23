Japonya ve Kanada'dan Rusya'ya ekonomik yaptırım kararı

Japonya, Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıma kararının ardından bir dizi ekonomik yaptırım kararı aldı.

Başbakan Kişida Fumio, düzenlediği basın toplantısında, söz konusu iki bölgeden resmi yetkililere vize tahsisini askıya alınacağını ve bu kişilerin mal varlıklarının dondurulacağını açıkladı.

Kişida, bu bölgelere yönelik ithalat ve ihracatın askıya alınacağını ve Japonya içinde Rusya'ya ait yeni tahvil ticaretinin yasaklanacağı da sözlerine ekledi.

Rusya'nın "Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve uluslararası hukuku ihlal eden" hamlelerini bir kez daha "kınadığını" bildiren Kişida, gidişatın kötüye gitmesi halinde ek önlemlerin ivedilikle planlanacağını belirtti.

Japon Başbakan, "Rusya'ya, diplomatik teamüller yoluyla kördüğümü çözecek çabalara geri dönmesi çağrısı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrılıkçıların sözde cumhuriyetlerinin tanınması Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinin tanınmasına imkan veren iki kararnameyi imzalamıştı.

Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, Putin'in Rus ordusunun Rusya toprakları dışında görev yapmasına ilişkin başvurusuna onay vermişti.

Kanada'dan, Ukrayna'daki ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanıyan Rusya'ya yaptırım kararı

Bir yaptırım kararı da Kanada'dan

Kanada, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanıma ve bölgeye asker görme kararına yanıt olarak Rusya'ya yeni yaptırım kararları aldığını duyurdu.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı göstermeyerek Donetsk ve Luhansk bölgelerinin sözde "bağımsızlığını" tanıyan Rusya'ya yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.

"Rusya'nın küstah provokasyonları dünyadaki güvenlik ve barış için bir tehdittir." diyen Trudeau, Kanada'nın "Rus saldırganlığı" karşısında NATO'yu desteklemek için Letonya ve çevredeki bölgeye ek olarak 460 kadar Kanada Silahlı Kuvvetleri üyesi gönderdiğini söyledi.

Kanada Başbakanı, ekonomik yaptırımların ilk aşamasında Kanadalıları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tanıdığı ayrılıkçı bölgeler, Donetsk ve Luhansk ile tüm finansal anlaşmalardan menedeceğini bildirdi.

Trudeau ayrıca, yaptırımların ayrılıkçı bölgeleri tanıma kararına oy veren Rus Parlamentosu üyelerini de hedef alacağını ve Kanadalıların, Rus devlet tahvillerini satın almalarının yasaklayacağını kaydetti.

ABD Başkanı Joe Biden da Washington'un Rusya'nın askeri bankasına ve finans kuruluşu VEB'ye karşı "tam blokaj yaptırımları" kararı aldığını duyurmuştu.

Washington ayrıca, ilerleyen günlerde Rus seçkinlerine ve aile yakınlarına da yaptırımlar uygulayacağını ve Moskova'nın Ukrayna'daki saldırganlığını sürdürmesi halinde daha sert cezaları devreye sokacağı uyarısında bulunmuştu.

Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılar, 2014'te Kiev yönetimine rağmen Ukrayna topraklarında Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti isminde iki ayrı sözde yönetim oluşturmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi pazartesi günü imzalamıştı.