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TIMETURK / DÜNYA / Japonya'da klinikte çıkan yangında ölü sayısı 19'a yükseldi

Japonya'da klinikte çıkan yangında ölü sayısı 19'a yükseldi

Japonya'nın Osaka kentinde bir klinikte çıkan yangında 19 kişi hayatını kaybetti. Yangında 17'si erkek, 10'u kadın 27 kişi ağır yaralandı.

25 Dakika Önce
2021-12-17 11:45:26
Japonya'da klinikte çıkan yangında ölü sayısı 19'a yükseldi

Japonya'nın Kitaşinçi bölgesinde bulunan Japan Railways Osaka İstasyonu'nun yakınlarındaki 6 katlı binanın 4. katındaki klinikte yangın çıktı.

Osaka eyalet birimlerine yerel saatle 10.20'de ulaşan ihbar üzerine 70 itfaiye ve ambulans bölgeye sevk edildi.

Eyalet itfaiyesine göre, yaklaşık 20 metrekarelik alanı kül eden yangın, yerel saatle 10.45 sularında söndürüldü.

Yangında 17'si erkek, 10'u kadın 27 kişi ağır yaralandı.

Yaralananların tümü ani kalp durması tanısıyla hastaneye kaldırıldı.

Kamu yayıncısı NHK, şimdiye kadar 19 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Eyalet emniyet birimleri, yangının, 60 yaşlarında bir kişinin kağıt çantasından sızan sıvıdan kaynaklandığını ve kundaklama olabileceği yönünde istihbarat edindiklerini aktardı.

Kliniğin, psikosomatik ve psikiyatrik tedavi hizmeti verdiği bildirildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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