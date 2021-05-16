İsrail, Gazze'de bakanlık binalarını bombaladı

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ndeki Çalışma ile Sosyal Kalkınma bakanlıklarının bulunduğu iki binayı bombaladığı bildirildi.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde Çalışma ile Sosyal Kalkınma Bakanlıklarının bulunduğu iki binaya saldırı düzenledi.

Hamas'a bağlı Hükümet Basın Ofis Müdürü Selame Marufe, saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in Gazze'de Çalışma ile Sosyal Kalkınma Bakanlıklarının bulunduğu binaları bombaladığını belirten Marufe, Çalışma Bakanlığının yer aldığı binanın tamamen yıkıldığını, Sosyal Kalkınma Bakanlığının bulunduğu binanın ise büyük oranda hasar gördüğünü ifade etti.

Marufe, İsrail'in bakanlıkları hedef almasının, sivillere ve sivil kurumlara yönelik işlediği suçların bir yenisi olduğunu vurguladı.

İsrail'in, 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği yoğun hava saldırılarında şu ana kadar 174 kişi hayatını kaybetti, 1200 kişi yaralandı.

İsrail polisi Doğu Kudüs'te 25 Filistinliyi gözaltına aldı

Öte yandanİsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'te 25 Filistinliyi gözaltına aldı, baskın düzenlediği bir evde kadın ve çocuklara saldırdı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Doğu Kudüs'ün farklı bölgelerine baskınlar düzenlediği belirtildi. Baskınlarda başta Eski Şehir olmak üzere Doğu Kudüs'ün farklı bölgelerinde 25 Filistinlinin gözaltına alındığı ifade edildi. Gözaltı için Vadi Kaddum Mahallesi'ndeki Dâna ailesinin evine baskın düzenleyen İsrail polisinin kadın ve çocuklara saldırdığı kaydedildi. İsrail polisinin Dâna ailesinden 5 kişiyi gözaltına aldığı aktarıldı. Böylece İsrail güçlerinin Doğu Kudüs'te ramazan ayından bu yana gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 1000'e ulaştığı bildirildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.