İsrail Cumhurbaşkanı BAE'de

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog (solda) ülkesinin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile yaptığı normalleşme anlaşması sonrası Abu Dabi’yi ziyaret eden ilk İsrail Cumhurbaşkanı oldu.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u, Abu Dabi Havalimanı'nda BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Herzog'a eşi Michal Herzog de eşlik etti.

İki sürecek ziyarette, İsrail Cumhurbaşkanı'nın, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid el Nahyan ile görüşeceği ve Dubai'deki Expo 2020 fuarında İsrail Ulusal Günü'nün açılışını yapacağı duyuruldu.

Herzog'un ayrıca BAE'deki Yahudi cemaatinin temsilcileri ile de bir araya gelmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Herzog'u Türkiye'ye davet ettiğini söylemiş, Tel Aviv'den somut bir plan olmadığı açıklaması gelmişti.

BARIŞ MESAJI VERDİ

Herzog, ziyaret kapsamında barış mesajları verirken, “Bütün bölgeye, bölge halklarına bir barış nimeti ve bir barış mesajı getiriyorum. Barış, bölge halklarının yararına refah, ilerleme ve büyümeyi beraberinde getiriyor” dedi.

İsrail'le barış anlaşması imzalayan ve tüm bölgeye barışın bölge halkları için tek alternatif olduğu mesajını gönderen cesareti ve cesur liderliği için ona iyi dileklerimi sunuyorum” dedi.

BAE'nin büyükelçisi Mohammed Al Khaja Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Herzog'un ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkileri geliştireceğini söyledi. Herzog, geçen yılın Temmuz ayında Tel Aviv'deki BAE büyükelçiliği açılışında da bulunmuştu.

BAŞBAKAN DÜZEYİNDE DE İLK RESMİ ZİYARET GERÇEKLEŞMİŞTİ

İsrail'de cumhurbaşkanlığı büyük ölçüde temsili bir görev kabul edilse de bu ziyaret ilk olacağı için önem taşıtyor. Başbakan Naftali Bennett de Aralık ayında BAE'yi ziyaret etmiş, BAE'ye resmi bir ziyarette bulunan ilk İsrail başkanı olmuştu.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un ofisinden yapılan açıklamada, dünya güçlerinin İran'la nükleer anlaşmayı yeniden gündeme getirdiği ve bölgesel gerilimin arttığı bir dönemde Körfez bağlarını güçlendirmeye çalıştığı belirtildi.

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