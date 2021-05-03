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İsrail askerinin yaraladığı Filistinli yaşlı kadın vefat etti

İsrail işgalindeki Batı Şeria'da bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla vurulan 60 yaşındaki Rihab Muhammed Musa Zalul, vefat etti.

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03.05.2021 10:09:28
İsrail askerinin yaraladığı Filistinli yaşlı kadın vefat etti

İsrail işgalindeki Batı Şeria'da bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla vurulan 60 yaşındaki Rihab Muhammed Musa Zalul, vefat etti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Beytüllahim kenti yakınında İsrail askerince vurulan ve kimlik bilgileri verilmeyen Filistinli bir kadının şehit olduğu belirtildi.

Yerel kaynaklar, hayatını kaybeden 60 yaşındaki kadının isminin Rihab Muhammed Musa Zalul olduğunu ve Beytüllahim kentine bağlı Husan kasabasında ikamet ettiğini dile getirdi.

İsrail askeri, dün sabah Beytüllahim yakınındaki Gush Etzion Kavşağı'nda bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla Zalul'a ateş açarak ağır yaralamıştı.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı" veya "araçla ezme" girişimi iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan