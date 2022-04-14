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TIMETURK / DÜNYA / İspanya'da polis, 67 hektarlık yasa dışı kenevir tarlasını imha etti

İspanya'da polis, 67 hektarlık yasa dışı kenevir tarlasını imha etti

İspanya'da polis, Avrupa'da şimdiye kadar bulunan en büyük yasa dışı kenevir tarlasını imha etti.

20 Dakika Önce
2022-04-14 18:49:54
İspanya'da polis, 67 hektarlık yasa dışı kenevir tarlasını imha etti

Emniyet Biriminden yapılan açıklamada, Navarre bölgesindeki Artajona kasabası yakınlarında 67 hektarlık yasa dışı kenevir tarlası bulunduğu belirtildi.

Avrupa'da şimdiye kadar bulunan en büyük yasa dışı kenevir tarlası olan alana operasyon düzenlendiği kaydedilen açıklamada, operasyonda ekili olan 415 bin kenevirin imha edildiği ifade edildi.

Polisin olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldığı aktarıldı. .

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