İşgale tepkiler büyüyor! 15 Avrupa ülkesinden Ruslara darbe

Rusya'nın Ukrayna saldırısına tepkiler giderek büyüyor. 15 Avrupa ülkesi hava sahasını Rus uçaklarına kapatma kararı aldı. Bu arada Hava yolu şirketi WizzAir, Ukrayna ve Moldova hava sahaları kapatıldığı için Rusya uçuşlarını 1 Mart'a kadar askıya aldığını açıkladı.

15 Avrupa ülkesi hava sahısını Rusya'ya kapatma kararı aldı.

Bir kapatma haberi de Finlandiya, Avusturya, Danimarka ve İsveç'ten geldi.

Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle ülkenin hava sahasını Rus uçaklarına kapatma kararı aldığını açıkladı

Avrupa basınına yansıyan haberlere göre, Finlandiya Ulaştırma Bakanı Timo Harakka, sosyal medya hesabından, Finlandiya'nın, Rus uçaklarının ülkesinin hava sahasını kullanmasını yasaklamaya hazırlandığını açıkladı.

Söz konusu yasağın "kısa bir süre sonra" yürürlüğe gireceğini belirten Harakka, net tarih vermedi.

Finlandiya'nın Rusya ile 1300 kilometrelik sınırı bulunuyor.

Avusturya da kapattı

Avusturya Çevre, Ulaştırma ve Teknoloji Bakanı Leonere Gewessler de, ülkesinin hava sahasının tüm Rus uçaklarına kapatıldığını duyurdu.

Gewessler, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Avusturya'nın Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya hava sahasını kapatma kararını desteklediğini ifade etti.

Birlikte hareket edildiğinde alınan yaptırım kararlarının etkili olacağını vurgulayan Gewessler, bütün kararların en hızlı şekilde uygulanmasının önemli olduğuna dikkati çekti.

Gewessler, ülkesinin gerekli bütün önlemleri aldığını belirterek, "Avusturya, alınan karar doğrultusunda tüm Rus uçaklarına hava sahasını hemen kapatacak." ifadesini kullandı.

Avusturya Hava Yolları (AUA) da Rus hava sahasını kullanmayacağını ve bu ülkeye uçuşların durdurulduğunu bildirdi.

Bir darbe de Belçika'dan

Belçika Başbakanı Alexander de Croo, ülke hava sahasını Rus uçaklarına kapatma kararı aldı.

De Croo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Belçika hava sahasının tüm Rus uçaklarına kapatıldığını belirterek "Uçaklar, insanları birbirine bağlayanlara açıklar, vahşice saldırmaya çalışanlara değil." ifadesini kullandı.

Belçika Başbakanı dün de Ukrayna'nın askeri yardım talebine karşılık vereceklerini bildirmiş, bu kapsamda 2 bin otomatik silah ve 3 bin 800 ton yakıt gönderileceğini açıklamıştı.

Belçika'nın ayrıca gelecek dönemde de NATO gücü kapsamında Romanya'ya 300 asker göndereceği kaydedilmişti.

İngiltere, Bulgaristan, Çekya, Polonya, Romanya, Slovenya, Letonya, Litvanya, Estonya ve Almanya hava sahalarını Rusya'ya kapatma kararı almıştı.

Danimarka ve İsveç de hava sahasını kapattı

Danimarka ve İsveç, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle hava sahalarını Rus uçaklarına kapatma kararı aldı.

Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, devlet televizyonu DR'ye yaptığı açıklamada, Rus uçaklarının hava sahasını kullanmasını yasaklamaya hazırlandıklarını belirterek "Hava sahamızı Rusya'ya kapatma gücümüz var ve buna hazırlanıyoruz. Ukrayna işgalini durdurmak için (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in gücünü çökertmeliyiz." ifadesini kullandı. İsveç Avrupa Birliği (AB) Bakanı Hans Dahlgren de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle İsveç'in hava sahasını Rus uçaklarına kapatacağını söyledi. Dahlgren, AB ülkelerinin tamamının hava sahasını Rusya'ya kapatması için baskı yapacaklarını da sözlerine ekledi.

WizzAir Rusya'ya uçuşlarını durdurdu

Bu arada Macaristan hava yolu şirketi WizzAir, Ukrayna ve Moldova hava sahaları kapatıldığı için Rusya uçuşlarını 1 Mart'a kadar askıya aldığını açıkladı.

Şirketin açıklamasında, Rusya'ya uçuşların 1 Mart'a kadar durdurulduğu, Moldova'nın başkenti Kişinev'e uçuşların ise 4 Mart'a kadar Romanya'nın Iasi Havalimanı'na yapılacağı kaydedildi. WizzAir, Ukrayna'ya uçuşları Rusya'nın saldırısı nedeniyle 24 Şubat'ta askıya almıştı.

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