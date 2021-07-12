Irak’ta koronavirüs hastalarının yattığı hastanede yangın: 20'den fazla ölü
Irak’ın güneyindeki Zikar vilayetinde, koronavirüs hastalarının kaldığı hastanede yangın çıktığı bildirildi.
2021-07-12 23:10:34
Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında 20'den fazla kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Irak resmi haber ajansının Zikar Sağlık Dairesine dayandırdığı habere göre, ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde Kovid-19 hastalarının yattığı İmam Hüseyin Hastanesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangında ilk belirlemelere göre 20'den fazla kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.
İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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