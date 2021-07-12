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Irak’ta koronavirüs hastalarının yattığı hastanede yangın: 20'den fazla ölü

Irak’ın güneyindeki Zikar vilayetinde, koronavirüs hastalarının kaldığı hastanede yangın çıktığı bildirildi.

15 Dakika Önce
2021-07-12 23:10:34
Irak’ta koronavirüs hastalarının yattığı hastanede yangın: 20'den fazla ölü

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Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında 20'den fazla kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Irak resmi haber ajansının Zikar Sağlık Dairesine dayandırdığı habere göre, ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde Kovid-19 hastalarının yattığı İmam Hüseyin Hastanesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangında ilk belirlemelere göre 20'den fazla kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.​​​​​​​

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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