DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
LPG'ye zam mı geldi? LPG ne kadar oldu? Otogaza ne kadar zam gelecek? 21 Ekim LPG zammı
1 milyon dolar fidye istenen misyonerler kurtarılmayı bekliyor
Fatih Erbakan'dan 10 büyükelçinin ''Kavala'' açıklamasına tepki
Şantaj kasetlerinin Peker’in elinde olduğu iddiası
İnsanlık tarihinin en tehlikeli mesleği Roma İmparatoru olmaktı
Durul Gence kimdir? Durul Gence öldü mü? Durul Gence hayatı ve biyografisi
AB ile Polonya arasında kriz! Morawiecki: 'Şantaja izin vermeyeceğim'
Almanya Merkez Bankası başkanından istifa kararı
Seçime giren Türk partilerin oyları düştü
Taksiciler odası ve İBB polemiğinde son durum ne?
Manchester United - Atalanta maçını, HD olarak kesintisiz ,canlı izle!
ABD’li cerrahlar, domuz böbreğini insanda başarıyla test etti
Abdülkadir Ömür, Fenerbahçe galibiyetini yorumladı: Bazı şeylerin arkasına sığınmamak gerek
Doğuştan COVID-19 bağışıklığına sahip insanlar umut olacak
'El Salvador da Bitcoin'i kabul etmeye hazırlanıyor'

TIMETURK / DÜNYA / İnsanlık tarihinin en tehlikeli mesleği Roma İmparatoru olmaktı

İnsanlık tarihinin en tehlikeli mesleği Roma İmparatoru olmaktı

Yapılan bir araştırmaya göre, her 4 Roma İmparatorundan yalnızca 1 tanesinin doğal sebeplerle öldüğü, geri kalanlarının ise ya savaşta ya da 'bir şekilde' öldürüldüğü veyahut intihar etmek zorunda kaldığı bulgular arasında yer alıyor.

37 Dakika Önce
2021-10-20 14:07:34
İnsanlık tarihinin en tehlikeli mesleği Roma İmparatoru olmaktı

Yapılan bir araştırmaya göre dünyanın en büyük imparatorluklarından biri olan Roma İmparatorluğunda, 4 imparatordan sadece 1'i doğal sebeplerden ölmüş!

best-and-worst-roman-emperors-thumbnail

Dünyanın en büyük imparatorluklarından birinin hükümdarı olmak kulağa oldukça rahat bir iş gibi gelebilir, fakat eğer bu imparatorluk Roma İmparatorluğu ise, bu pek de iç rahatlatıcı değil. Zira Roma İmparatoru olmak, insanlık tarihinin en tehlikeli mesleklerinden biri olabilir!

apps.34479.14484699191380219.697ff42a-9eb6-4907-a736-708e4abd32b0.bc8ea18e-d37e-4cdc-8009-ab2870cfece0

Royal Society Open Science'da yapılan araştırmalar sonucu yayınlanan yeni bir rapora göre, Roma İmparatorluğu dönemi boyunca ulusun 175 hükümdarı olmuş ve bu 175 kişinin yalnızca yüzde 24.8'lik bir oranı doğal sebeplerden ölmüş. Geri kalanlarının ise ya savaşta öldüğü ya da daha kötüsü "bir şekilde" öldürüldüğü veyahut intihar etmek zorunda kaldığı bulgular arasında yer alıyor.

São Paulo Üniversitesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Enstitüsü'nün araştırmacıları, Roma imparatorlarının saltanatlarıyla ilişkili temel matematiksel kalıpları araştırmışlar ve bu "güç yasası"nı izlediklerini tespit etmişler.


Kaynak: chip.comtr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş