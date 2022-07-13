İngiltere'de başbakanlık yarışı 6 adaya düştü

İngiltere, Başbakan Boris Johnson'ın istifasıyla boşalan koltuğa geçecek ismi arıyor. Muhafazakar Partili milletvekilleri arasında ilk tur oylama yapıldı. 8 adayın yarıştığı oylamada, 2 aday başbakanlık yarışına veda etti.

İngiltere'de Muhafazakar Parti'de, yeni lider ve başbakanın seçimi için yapılan ilk tur oylama sona erdi.

8 aday arasında eski Maliye Bakanı Rishi Sunak 88, Ticaret Bakanı Penny Mordaunt 67, Dışişleri Bakanı Liz Truss 50 oy aldı. İlk oylamada, partinin parlamentodaki 358 milletvekilinden 30'unun desteğini alamayan adaylar elendi.

İkinci oylama yarın yapılacak. Son iki adayın 21 Temmuza kadar belirlenmesi hedeflenirken, Muhafazakar Parti'nin yeni lideri ve başbakan olacak isim 5 Eylül'de açıklanacak. Boris Johnson, isim belli olana kadar başbakanlık görevini devam ettirecek.

TRTHaber .