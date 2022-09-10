Hindistan'da dini etkinliklerde 14'ü boğularak toplamda 19 kişi öldü

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde Hindu tanrısı Ganesha'nın heykelinin suya batırıldığı etkinliklerde 14'ü boğularak olmak üzere 19 kişi hayatını kaybetti.

Hint basınını emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Maharaştra'nın farklı bölgelerinde 31 Ağustos'ta başlayan Hindu tanrısı Ganesha'nın heykelinin suya batırıldığı etkinlikler dün sona erdi.



10 gün süren etkinlikte, farklı yerlerde Ganesha'nın heykelinin göle batırıldığı sırada toplam 14 kişi boğularak öldü.



Nagpur kentinde de trafik kazasında etkinliğe katılan 4 kişi hayatını kaybetti.



Şiddetli yağışlar nedeniyle bir ağacın Ganesha heykeline devrilmesi sonucu orada bulunan 55 yaşındaki 1 kadın hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.



Bu arada etkinlerde 4'ü çocuk 11 kişide elektrik çarpması sonucu yaralandı.



Böylelikle etkinlikte toplamda en az 19 kişi hayatını kaybetti.



Her yıl binlerce Hindu, Ganesha'nın doğum gününü kutladıkları 10 gün süren dini festivalde dua ettikten sonra Ganesha heykellerini suya batırıyor. Fil başlı tasvir edilen Hindu tanrısı Ganesha, bilgelik, refah ve iyi şansı temsil ediyor.