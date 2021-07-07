Haiti Devlet Başkanı Moise suikast sonucu öldürüldü!

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise, kimliği belirsiz kişiler tarafından evinde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdi.

Haiti Devlet Başkanı Moise'nin gece saatlerinde evine giren kimliği belirsiz bir grup tarafından uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

HAITI CUMHURBAŞKANI JOVENEL MOISE KİMDİR?

Jovenel Moïse (26 Haziran 1968, Trou-du-Nord), Haitili iş adamı ve siyasetçi. Moïse, Amerika'ya bağlı olan ve Karayip Denizi'nde yer alan Hispanyola adasının batı bölümünde kurulmuş olan Haiti'de Şubat 2017 tarihinden bu yana devlet başkanlığı makamındaydı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.