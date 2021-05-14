Gazze’de bilanço büyüyor: Ölü sayısı 120’ye yükseldi

İşgal devleti İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 31'i çocuk, 19'u kadın olmak üzere 120 kişi hayatını kaybetti, 830'ya yakın kişi de yaralandı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 11 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 120'ye çıktı, 650'ye yakın kişi de yaralandı.

İşgal devleti ordusu Ramazan Bayramı'nda da Gazze Şeridi'ni vurmaya devam ediyor.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında araçlı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi daha şehit ettiği bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın Ofra (Ramallah'ın Silvad beldesi yakınları) bölgesinde İsrail askerlerine saldırı girişiminde bulunuldu.

Açıklamada, İsrail askerlerinden yaralanan olmadığına dikkat çekilirken, olayla ilgili daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise, İsrail saldırılarında 11 kişinin daha şehit olduğu aktarıldı. Buna göre Gazze Şeridi'nde 10 Mayıs'tan bu yana şehit olanların sayısı 120'ye yükseldi.

Bakanlığın açıklamasında saldırılarda yaşamını yitirenlerin 31'inin çocuk, 19'unun kadın olduğu, yaralı sayısının 830'a ulaştığı ifade edildi.

- Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail askerleri Batı Şeria'da gerçek mermilerle saldırdı

Ötet yandan İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde düzenlenen yürüyüşlerde İsrail güçlerinin ateşlediği gerçek ve plastik mermilerle 9 Filistinli yaralandı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus, Tulkerm, Cenin, Ramallah, el-Halil ve Beytüllahim'de Gazze ve Mescid-i Aksa'ya destek için yapılan yürüyüşlere katılan Filistinlilere İsrail askerleri gerçek ve plastik mermilerle saldırdı.

Kudüs Haber Ağına göre, Cenin'in kuzeyindeki el-Celme kontrol noktasında, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu biri gerçek mermiyle olmak üzere 5 Filistinli yaralandı.

İsrail güçleri ayrıca, Filistinli yaralılara müdahale için olay yerine gelen ambulansa da ateş açtı.

Filistinli sağlık görevlisi Fadi Cerrar, İsrail güçlerinin ambulansı en az 7 mermiyle hedef aldığını, sağlık ekibinin ise yaralılardan birine müdahalede bulunduğunu belirtti.

Bu arada Nablus merkezinde yüzlerce kişi Eski Şehir'e doğru yapılan yürüyüşe katıldı.

Yürüyüş sırasında Gazze'de İsrail saldırıları sonucu şehit olanlar için Fatiha okuyan Filistinliler, Gazze ve Mescid-i Aksa'ya destek sloganları attı.

Yürüyüş sonrası kentin güneyindeki Havara kontrol noktasına giden Filistinliler ile İsrail askerleri arasında olaylar çıktı ve 4 Filistinli İsrail askerleri tarafından plastik mermi ile vurularak yaralandı.

Ramallah şehir merkezindeki el-Menara kavşağında Filistinliler İsrail'in saldırılarını protesto etti.

El-Halil kentinde de yüzlerce Filistinli yürüyüş düzenlerken, el-Arub kampı ile Beyt Emr beldesinden gençler İsrail güçlerinin bulunduğu noktalara hareket etti.

El-Halil'deki yürüyüş İsrail ordusunun konuşlandığı kentin merkezindeki Bab ez-Zaviye bölgesinde yaşanan çatışmalarla sona erdi.

El-Arub kampı ile Beyt Emr beldesindeki yürüyüşler ise İsrail ordusunun gerçek mermi kullandığı iki askeri kontrol noktasında çıkan olaylarla son buldu.

Beytüllahim'in güneyindeki ed-Dehile kampında ise Filistinliler bölgede İsrail askerlerinin konuşlandığı bir kulenin önünde lastik yaktı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.