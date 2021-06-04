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Ermenistan'ın döşediği mayının patladı: 2 Azerbaycanlı gazeteci hayatını kaybetti

Ermenistan'ın işgal döneminde Kelbecer'de döşediği mayının patlaması sonucu 2 Azerbaycanlı gazeteci yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı

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04.06.2021 12:21:03
Ermenistan'ın döşediği mayının patladı: 2 Azerbaycanlı gazeteci hayatını kaybetti

Ermenistan işgalinden kurtarılan Kelbecer bölgesinde görev yapan Azerbaycanlı gazetecileri taşıyan otobüs, Ermeni güçlerin işgal döneminde döşediği mayının üzerinden geçti.

Mayının patlaması sonucu, otobüste bulunan Azerbaycan Devlet Haber Ajansında (AZERTAC) muhabir olarak görev yapan Meherrem İbrahimov ile Azerbaycan Devlet Televizyonunda (AZTV) kameraman olarak görev yapan Sirac Abişov hayatını kaybetti.

Olayda biri AZTV çalışanı olmak üzere, 3 kişi yaralandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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