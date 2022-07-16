'Biden, Suudi Arabistan'dan eli boş döndü'

Amerikan gazetesi The Washington Times'da yayımlanan haberde, 'Biden, Suudi Arabistan'dan petrol üretimine dair temel hedeflerini başaramadan eli boş bir şekilde ayrıldı. Rekor akaryakıt fiyatları ekonomiyi zorlamaya ve Biden'ın puanının düşmesine yol açacak' denildi.

Ortadoğu temasları kapsamında Suudi Arabistan'ı ziyaret eden ABD Başkanı Joe Biden'ın herhangi bir anlaşması imzalayamadan Riyad'dan ayrılmak zorunda kaldığı belirtildi.

The Washington Times'ın haberine göre, dün Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşmesinden sonra gazetecilere demeç veren Biden bir petrol anlaşması için çok ilerleme kaydedildiğini söyledi.

"ABD'ye olan arzı artırmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum ki, Suudiler de bu aciliyeti paylaşıyor" ifadelerini kullanan Biden'ın konuşmasının ardından ise Beyaz Saray'dan "Temmuz ve Ağustos için planlan rakamın yüzde 50 üzerinde bir üretim artışı" öngörüldüğü kaydedildi. Ancak gazete, bu oranın söz konusu ziyaretten önce zaten Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) tarafından kabul edilen oran olduğunu ve Biden'ın herhangi bir değişikliğe yol açamadığını aktardı.

Haberde "Biden, Suudi Arabistan'dan petrol üretimine dair temel hedeflerini başaramadan eli boş bir şekilde ayrıldı. Rekor akaryakıt fiyatları ekonomiyi zorlamaya ve Biden'ın puanının düşmesine yol açacak" denildi.

OPEC günde 400 bin varil yerine Temmuz ve Ağustos aylarında günde 648 bin varil üretmeyi kabul etmişti.