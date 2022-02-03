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Biden'den flaş açıklama: Öldürüldü

ABD Başkanı Biden, Amerikan askerlerinin DEAŞ elebaşı olarak bilinen 'Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'yi Suriye'de düzenlenen bir operasyonda öldürdüğünü açıkladı.

22 Dakika Önce
2022-02-03 16:07:38
Biden'den flaş açıklama: Öldürüldü

ABD Başkanı Joe Biden, Suriye'deki operasyonda DEAŞ lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi'nin öldürüldüğünü duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD askerlerinin İdlib'teki operasyonuna ilişkin açıklama yaptı:

"Dün gece ABD ordusu benim emrim ile Suriye'nin Kuzeybatısı'nda dünyayı daha güvenli bir hale getirmek, müttefiklerimizi ve Amerikan halkını korumak için terörle mücadele operasyonu düzenledi.

Cesur silahlı kuvvetlerimizin yetenekleri sayesinde DEAŞ lideri İbrahim El-Haşimi El-Kureyşi'yi etkisiz hale getirdik. Operasyondaki tüm Amerikalılar güvenli bir şekilde döndü."

Ekran Resmi 2022-02-03 16.18.40

Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabından, Başkan Biden, Yardımcısı Kamala Harris ve Ulusal Güvenlik Ekibi üyelerinin operasyonu takip ettikleri fotoğraf paylaşıldı.

Ekran Resmi 2022-02-03 16.19.30

ABD askerlerinin İdlib operasyonu

ABD'nin, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde bir F-16 savaş uçağı ve bir helikopter desteğiyle DEAŞ bağlantılı olduğu iddia edilen bir şahsa yönelik operasyonu esnasında aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 13 kişi ölmüştü.

 

 

 

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