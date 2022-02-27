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Bayraktar'dan Rusya'ya ağır darbe

Ukrayna yerel resmi kaynakları Bayraktar TB2'nin Rus ordusuna akaryakıt ve mühimmat taşıyan büyük bir gemiyi imha ettiğini duyurdu.

1 Saat Önce
2022-02-27 09:55:58
Bayraktar'dan Rusya'ya ağır darbe

Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savunmasında Bayraktar TB2 İHA'ları etkin rol üstlenmeye devam ediyor.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan çarpıcı bir açıklama yapıldı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı son dakika başlığıyla Bayraktar TB2'nin Rus ordusuna ciddi miktarda yakıt, yağ ve mühimmat taşıyan büyük bir yük trenini imha ettiğini açıkladı.

 

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Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçiliği de, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ülkenin güneyindeki Herson şehrine giren Rus işgal konvoyunun Bayraktar TB2 SİHA'lar kullanılarak yok edildiğini duyurdu. Mesajda, "#Ukrayna Hava Kuvvetleri, Bayraktar TB2 SİHA'ları kullanarak Kherson şehrine giren Rus konvoyu etkisiz hale getirdi" denildi.

"Ukrayna'nın Tokyo Büyükelçisi Sergiy Korsunsky ise, önceki gün Türk SİHA'larıyla ilgili yaptığı açıklamayla dikkatleri çekmişti. Ülkesinin Türkiye'den tedarik ettiği askeri ekipmanlara değinen Korsunsky, "Türkiye'nin sağladığı iyi ekipmanlarımız var, insansız hava araçları. Çok da etkililer, halihazırda kullanıyoruz. Nasıl kullanıldığına dair fotoğraflar gördüm. Harikalar" ifadelerini kullanmıştı .

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