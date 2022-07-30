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TIMETURK / DÜNYA / Bağdat karıştı! Sadrcılar ayaklandı

Bağdat karıştı! Sadrcılar ayaklandı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın destekçileri, Yeşil Bölge çevresindeki beton bariyerlerini aşarak içeri girmeye çalışıyor.

2 Saat Önce
2022-07-30 11:02:40
Bağdat karıştı! Sadrcılar ayaklandı

Sadr destekçileri sabah erken saatlerde Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda toplandı. Grup, Yeşil Bölge'yi basmak için beton bariyerleri yıkmaya başladı.

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Mukteda es-Sadr yanlıları, İran destekli Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı Muhammed Şiya Sudani'yi protesto ediyor. Sadrcılar 27 Temmuz'da da Sudani'yi protesto etmek amacıyla yaptığı gösteriler sırasında Yeşil Bölge'yi basarak meclis binasına girmişti. Sadr destekçileri burada İran'a karşı sloganlar atmıştı. AA .

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