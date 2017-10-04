Dünya Yürüyüş Günü'nde 10 bin adım attılar

04.10.2017 13:54:09

Başkentte yüzlerce kişi, sağlıklı bir yaşam için düzenlenen etkinlikte 10 bin adım attı.

Sağlık Bakanlığınca, 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla Ankara Harikalar Diyarı'nda "Sağlığın İçin Hareket Et" temalı yürüyüş etkinliği düzenlendi. "Her gün 10 bin adım" sloganıyla gerçekleştirilen yürüyüşe genç yaşlı, kadın erkek yüzlerce kişi katıldı.

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü İbrahim Barbaros Akçakaya, insanları eğlendirirken farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.

Akçakaya, "Bakanlık olarak vatandaşlarımızın doğru beslenme alışkanlıklarıyla beraber hareketli yaşamı ve fiziksel aktiviteyi benimsemelerini arzuluyoruz." dedi.

Yürüyüş etkinliklerinin 3 yıldır yapıldığını belirten Akçakaya, bu tür çalışmaların obeziteyle mücadele ve sağlıklı yaşamı teşvik etme konusunda etkili olduğunu söyledi.

- "Yaşam felsefemiz 10 bin adım"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Kurtuluş Köklü de hastalıklıkların önlenmesi, yaşam süresinin uzatılması ve kaliteli bir yaşam için egzersizin önemini vurguladı.

Köklü, yürüyüşün herkesin yapabileceği bir egzersiz olduğuna işaret ederek, "10 bin adım fonksiyonel sistemimizi geliştiriyor. 10 bin adım atmak kilo kontrolü sağlıyor. Yüksek tansiyon riski olan insanların tansiyonlarının düzenlenmesine yardımcı olur." dedi.

Etkinliğe katılanlar da memnuniyetlerini dile getirdi. Arzu Şahin, yürüyüşe katılmaktan çok mutlu olduğunu belirterek, "Yaşam felsefemiz 10 bin adım. Eve 10 bin adım atmadan girmiyorum. Telefonuma yükledim. " dedi.

Minyatür otomobillerin yarıştırılacağı pist sisteminin de kurulduğu etkinlikte katılımcılar için egzersiz alanı oluşturuldu.

Yürüyüşe katılanlara parkurun sonunda sandviç ve taze sıkılmış meyve suyu dağıtıldı.

