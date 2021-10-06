Dünya üzerindeki en sıra dışı 21 yer!

Dünyamız o kadar gizemli ki her yeni keşif bizi daha da şaşkınlığa sürüklüyor. Öyle ki uzak diyarlarda aradığımız doğal güzellikler aslında yanı başımızda çıkıyor. Hollywood'un uzay filmlerinden başka gezegenlerin coğrafyasına aşinayız. Peki senaristler bu filmlerdeki gezegenleri yaratırken aslında kendi gezegenimizden esinlenmiş olabilirler mi? Bizce olabilir. Peki Mars'a seyahat için önümüzde daha uzun yıllar varken gezegenimizdeki Mars'ı görmek istemez misiniz? İşte sizi başka gezegendeymiş gibi hissettirecek lokasyonlar.