30.09.2017 17:30:50

Büyük Britanyalı pilot Jonathan Rea, Dünya Superbike Şampiyonası'nda üst üste üçüncü kez şampiyonluğa ulaşarak rekora imza attı.

Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki 4 bin 411 metrelik Nevers Magny-Cours Pisti'ndeki etap yarışında Kawasaki takımının pilotu Rea, en yakın rakibi Aruba-Ducati ekibinden Marco Melandri'nin 16 saniye önünde birinci oldu.

Bu sonuçla sezonun 12'nci, kariyerinin ise 50'nci zaferini elde eden Rea, pilotlar sıralamasında en yakın rakibi takım arkadaşı Tom Skyes ile arasındaki puan farkını 129'a çıkararak şampiyonluğunu ilan etti.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda üst üste üçüncü kez şampiyonluk yaşayan 30 yaşındaki Rea, bunu başaran ilk motosikletçi olarak tarihe geçti.