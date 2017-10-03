Dünya Otizm Festivali'nde Türk yarışmacılara ödül

03.10.2017 23:40:00

Kanada'nın Vancouver kentinde bu sene 8'incisi gerçekleştirilen Dünya Otizm Festivali'nde Türk yarışmacılar dereceye girdi.

ANCA Naturally Autistic isimli vakıf tarafından düzenlenen Dünya Otizm Festivali'nde otistik Türk yarışmacılar ödül kazandı.

Performans Sanatları kategorisinde birincilik ödülü Recep Ege Altıncıoğlu'na, bu daldaki ikincilik ödülü görme engelli 22 yaşındaki Batuhan Kil'e Özel Başarı ödülü piyanist ve gitarist 30 yaşındaki Caner Serin'e verildi.

Gençler kategorisinde ikincilik ödülü müzikteki başarılı çalışmaları nedeniyle Kaan Aybacak'a, Sporda Mükemmellik kategorisinde üçüncülük ödülü Türkiye'de resmi bir basketbol maçında oynayan ilk otizmli birey olan Doruk Güngör'e ve Görsel Sanatlar kategorisinde Özel Başarı ödülü resim dalındaki çalışmaları ile 10 yaşındaki Deniz Candoğan'a verildi.

ANCA'nın bölgesel düzeydeki ilk toplantısı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle "Uluslararası Çocuk Bayramı" temasıyla Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilmişti.

Dünya Otizm Festivali ödül töreninde, etkinliğe verdiği destek nedeniyle Türkiye'ye teşekkür edildi.

Törende kısa bir konuşma yapan Türkiye'nin Vancouver Başkonsolosu Anıl Bora İnan, otizm alanında başarılı çalışmalar yürüten ANCA'ya teşekkür etti ve Türkiye'nin bu tür organizasyonlara destek vermeyi sürdüreceğini söyledi.